Скачать
Пятница, 26.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал
Юрий Горбунов: вместо "Скаженого весілля-4" будет новый фильм и сериал
Украина официально признала Россию военным противником (документ)
Украина официально признала Россию военным противником (документ)
"Сгорел" за сутки: младенец стал самой маленькой жертвой коронавируса в Украине
"Сгорел" за сутки: младенец стал самой маленькой жертвой коронавируса в Украине
Первая пресс-конференция Байдена: почему лидер США не говорил об Украине и лишь слегка затронул тему РФ
Первая пресс-конференция Байдена: почему лидер США не говорил об Украине и лишь слегка затронул тему РФ

Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции

Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции
Обновлено 16:02 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе "мировой войны нового типа" из-за желания РФ и Китая влиять на страны с помощью своих вакцин в России ответили, что "абсолютно не согласны" с таким мнением.

Об этом 26 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в РФ не считают, что они вместе с Китаем ведут "войну" или пользуются проблемами с вакцинами для влияния.

Песков подчеркнул, что у РФ нет желания политизации темы вакцин и какого либо использования их для воздействия на другие государства.

Стоит напомнить, что 15 марта в ЕС несмотря на критику вакцины РФ "Спутник V" рассматривали вариант заключения договора о поставках препарата.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 281

Все по теме:

Франция, Россия, Владимир Путин, Эммануэль Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Боевики "ДНР" ополчились против крымской "няши" Поклонской из-за ее интервью росСМИ (видео)
02 Украина официально признала Россию военным противником (документ)
03 СБУ передала "пламенный привет" оккупантам в Крыму (видео)
04 Зеленский ввел бессрочные санкции против компаний, расхищавших недра Украины со времен Януковича
05 Новый рекорд COVID-19 в Украине: в каких регионах ситуация хуже всего 26 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Одолжили на вечер: у Зеленского объяснили появление разбитых дверей Офиса президента на &quot;1+1&quot;
Одолжили на вечер: у Зеленского объяснили появление разбитых дверей Офиса президента на "1+1"
Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции
Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции
Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена
Не автократия, а своя демократия: у Путина изобретательно ответили на критику Байдена
Соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене: что они натворили
Соратникам Медведчука объявили подозрения в госизмене: что они натворили
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь