Слова Макрона о мировой войне из-за вакцин: Кремль отреагировал на скандальное заявление президента Франции

В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе "мировой войны нового типа" из-за желания РФ и Китая влиять на страны с помощью своих вакцин в России ответили, что "абсолютно не согласны" с таким мнением.

Об этом 26 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в РФ не считают, что они вместе с Китаем ведут "войну" или пользуются проблемами с вакцинами для влияния.

Песков подчеркнул, что у РФ нет желания политизации темы вакцин и какого либо использования их для воздействия на другие государства.

Стоит напомнить, что 15 марта в ЕС несмотря на критику вакцины РФ "Спутник V" рассматривали вариант заключения договора о поставках препарата.