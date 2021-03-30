Финляндия завершает строительство самого большого ядерного реактора в Европе: названы сроки запуска

В Финляндии подходит к концу строительство пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto. Он станет самым крупным атомным реактором в Европе одним из самых современных на планете.

Работы по возведению атомной станции в Эурайоки (юго-западая часть Финляндии) ведутся с 2005 года. Их планировали завершить еще в 2009 году. Однако, Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии не давало разрешение на загрузку станции топливом. Чиновники "дали добро" только в конце марта, сообщает Euractiv.

Стоимость возведения проекта – 8,4 миллиарда евро. Изначально планировалось потратить 3 миллиарда евро. Также, на его постройку сильно повлияли судебные иски и переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, который строит реактор.

Атомная станция начнет вырабатывать продукцию в феврале 2022 года. Реактор будет производить около 14% электроэнергии страны.

Напомним, комиссия по ядерному регулированию США разрешила использовать первый малый модульный реактор NuScale.