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Финляндия завершает строительство самого большого ядерного реактора в Европе: названы сроки запуска

Финляндия завершает строительство самого большого ядерного реактора в Европе: названы сроки запуска
00:27 Сегодня Телеграф

В Финляндии подходит к концу строительство пятого ядерного реактора атомной электростанции Olkiluoto. Он станет самым крупным атомным реактором в Европе одним из самых современных на планете.

Работы по возведению атомной станции в Эурайоки (юго-западая часть Финляндии) ведутся с 2005 года. Их планировали завершить еще в 2009 году. Однако,  Управление радиационной и ядерной безопасности Финляндии не давало разрешение на загрузку станции топливом. Чиновники "дали добро" только в конце марта, сообщает Euractiv.

Стоимость возведения проекта – 8,4 миллиарда евро. Изначально планировалось потратить 3 миллиарда евро. Также, на его постройку сильно повлияли судебные иски и переговоры между финской компанией TVO и консорциумом Areva-Siemens, который строит реактор.

Атомная станция начнет вырабатывать продукцию в феврале 2022 года. Реактор будет производить около 14% электроэнергии страны.

Напомним, комиссия по ядерному регулированию США разрешила использовать первый малый модульный реактор NuScale.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Строительство, Финляндия, Ядерный реактор, Атомная станция.
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