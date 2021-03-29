В Австрии украинского подростка ранили ножом:первые подробности происшествия

В городе Грац (Австрия) в воскресенье неизвестные избили двух украинских подростков, одного из них ранили ножом.

Об этом сообщает местное издание Heute.

Двое братьев 15 и 17 лет договорились с незнакомцем через соцсети о продаже куртки. Встречу назначили в подземном пешеходном переходе.

Когда парни пришли на место встречи, с разных сторон перехода к ним и "покупателю" подошли еще 4-5 человек. Один из них начал угрожать братьям пистолетом и требовать отдать куртку, а также деньги и все ценности. Однако парни начали оказывать сопротивление, после чего завязалась драка.

Один из злоумышленников ударил старшего брата в верхнюю часть тела ножом, после чего нападающие сбежали с места.

Подросток в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Младший брат получил незначительные травмы лица.

Полиция уже начала расследование по делу, однако личности нападавших пока не установлены.

Согласно данным Укринформа, посольство Украины держит дело на своем контроле. По состоянию на сегодня, угрозы для жизни пострадавшего нет.

Напомним, 15 января во Франции группа неизвестных жестоко избила 15-летнего украинца.

Парня выписали из больницы лишь 6 марта.