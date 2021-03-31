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Швейцарским военным разрешат носить женское белье

Швейцарским военным разрешат носить женское белье
Обновлено 10:17 Сегодня Телеграф Keystone

Швейцария впервые в своей истории разрешит женщинам-военнослужащим носить женское нижнее белье, тогда как в соответствии с действующей системой стандартная форма, выдаваемая военнослужащим, включает только мужское нижнее белье.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на местные СМИ.

"В рамках испытания, которое начнется в следующем месяце, будут предоставлены два разных комплекта женского нижнего белья для теплых и холодных месяцев", - говорится в заметке.

До сих пор женщинам выдавалось мужское нижнее белье свободного кроя, часто большего размера, что могло быть неудобно.В настоящее время женщины составляют около 1% швейцарских Вооруженных сил, но страна надеется увеличить эту цифру до 10% к 2030 году и введение женского нижнего белья является одной из мер по привлечению женщин в армию.

"Одежда предназначена для мужчин, но для того, чтобы армия действительно стала более женственной, необходимы соответствующие меры", - сказала член Швейцарского национального совета Марианна Биндер.

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Представитель ВС Швейцарии Кадж-Гуннар Зиверт заявил, что одежда и другие предметы, выдаваемые военными, устаревают.

Он сообщил швейцарскому новостному сайту Watson, что новое "функциональное белье" для новобранцев будет состоять из "короткого нижнего белья" для лета и "длинного нижнего белья" для зимы.

Ранее на этой неделе Зиверт заявил, что рассматриваются изменения в отношении других предметов снабжения, таких как боевая одежда, защитные жилеты и рюкзаки. "Основное внимание будет уделяться удобству и функциональности", - сказал он, добавив, что до сих пор размеры были весьма ограничены.

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Министр обороны Швейцарии Виола Амхерд также приветствовала этот шаг, заявив, что необходимо улучшить "совместимость".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Женщины, Армия, Швейцария, Нижнее белье.
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