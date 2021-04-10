Британского миллионера Ричарда Саттона убили в его особняке: подробности

В Британии убили 83-летнего миллионера Ричарда Лексингтона Саттона. На него совершили нападение в его особняке возле города Гилленгем в графстве Дорсет.

Об этом сообщает The Guardian.

7 апреля 34-летний местный житель нанес серию ножевых ранений Саттону и его физиотерапевту - 65-летней Энн Шрайбер.

Отмечается, что миллионер погиб на месте, а его спутницу в тяжелом состоянии доставили вертолетом в Бристоль.

Подозреваемый в нападении затем скрылся с места происшествия, однако полиция быстро установила его след и перехватила его автомобиль на подъездах к Лондону.

Сейчас он находится в больнице с ранениями, не представляющими угрозы для жизни.

Саттон занимал 435-е место в списке богатейших людей Британии. Его состояние оценивается в 301 миллион фунтов стерлингов (11,5 млрд гривен).

Он владел сетью отелей Moorhill, а также рядом ферм и другой недвижимости. Всего семье Саттона принадлежит более 2,8 тысяч гектар земли по всей Великобритании.

Как сообщалось ранее, в возрасте 99 лет скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II - принц Филипп.