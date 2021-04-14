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Война не всё погубила: как выглядит "жемчужина Карабаха" после возвращения в Азербайджан (фото)

Война не всё погубила: как выглядит "жемчужина Карабаха" после возвращения в Азербайджан (фото)
Обновлено 17:35 Сегодня Телеграф

Война в Нагорном Карабахе уничтожила многие исторические памятники. Тем не менее, кое-что сохранилось.

В сети опубликовали фото мечети Говхар ага. Памятник исламской культуры Азербайджана сохранил свое былое величие, сообщает az.sputniknews.

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Здание находится в городе Шуша, который называют "жемчужиной Карабаха". Еще недавно там шли тяжелые бои между подразделениями Азербайджана и Нагорного Карабаха. До войны в городе было 17 мечетей, шесть караван-сараев, мавзолеи, медресе и другие значимые строения.

Мечеть была возведена в 1768 году. Однако, после поражения азербайджанцев в 90-х годах, обряды в ней не проводились.

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"Впервые за прошедшие 28 лет азербайджанцы смогли совершить молитвы в мечети. Ее посетили президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева. Глава государства подарил мечети привезенный из Мекки Коран", - сообщают журналисты.

Напомним. что крупнейшую мечеть Медины решили увеличить в три раза. В таком случае она сможет вместить до 1,6 миллиона прихожан.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Нагорный Карабах, Мечеть, Азейбарджан, Шуша.
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