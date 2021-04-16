Лечился от коронавируса, а победил рак: необычный случай произошел в Великобритании

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Такое крылатое выражение как нельзя точно подходит 61-летнему жителю Великобритании, которому коронавивирус помог победить рак.

После того, как мужчина вылечился от COVID, у него резко пропали симптомы рака, сообщает Focus. По мнению ученых, подобный случай является уникальным. Скорей всего коронавирус уничтожил раковые клетки в организма пациента.

Ранее у мужчины диагностировали лимфому Ходжикина и назначили ему курс химиотерапии. Однако, перед самым лечением, британец подхватил коронавирус. После того, как болезнь отступила, у него не выявили раковые клетки в организме. Медики считают, что в его организме было слишком много Т-клеток. Это белые кровяные тела, способные убивать инфицированные вирусом клетки.

Напомним, в Колумбии 101-леняя бабушка смогла дважды за год победить коронавирус. Она проживает в доме престарелых Сан-Хосе в городе Тунха. А в Украине, в Харькове, проживает мужчина, у которого медики четыре раза диагностировали COVID. У мужчины не вырабатываются антитела.