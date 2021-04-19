Карантин с пользой: работники музея поставили мировой рекорд, создав музыкальный поезд (видео)

Музей Miniatur Wunderland в Гамбурге (Германия) с самым большим в мире действующим железнодорожным макетом поставил еще один мировой рекорд, на этот раз музыкальный.

Об этом пишет "Hamburg-magazin".

"Миниатюрная страна чудес была закрыта для посетителей почти полгода из-за пандемии коронавируса. Несмотря на эти трудные времена, Wunderlanders сохраняют оптимизм и используют время для безумных идей. … Как и многие другие проекты во время изоляции, идея с мировым рекордом была возможна только в то время, когда в Miniatur Wunderland не было посетителей", - говорится в заметке.

Так, работники музея разработали план проехать поездом через всю страну чудес и сыграть попурри из самых известных классических произведений мира.

"Из Скандинавии в Италию вел особый маршрут с тысячами бокалов с разной заполненностью. 17 марта 2021 года настало время - в присутствии свидетелей из Книги рекордов Гиннеса мировой рекорд был установлен с первой попытки", - отмечается в заметке.

Теперь Miniatur Wunderland может называть себя обладателем рекорда "Самая длинная мелодия, которую исполняет модель поезда".

Как сообщалось, "волынский Фаберже" виртуозно просверлил на яйцах тысячи отверстий и поставил сразу два мировых рекорда.