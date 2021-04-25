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В небе над Францией пронесся огромный метеор (фото, видео)

В небе над Францией пронесся огромный метеор (фото, видео)
Обновлено 15:56 Сегодня Телеграф

Жители Лазурного берега Франции имели возможность наблюдать необычное атмосферное явление. В субботу, 24 апреля, в небе над департаментом Гард произошло падение метеора.

Небесное шоу длилось всего несколько секунд. Однако, многочисленным зрителям удалось успеть запечатлеть небесное тело. Попало оно и на камеры наблюдения, сообщает francebleu.

Около 22:30 болид пересек небо в Гарде, как и во всем юге Франции. По мнению специалистов, метеор не успел коснуться земли. Он сгорел в атмосфере.

 

В интернете свидетели делятся впечатлением от увиденного:

"Мы думали, что это был фейерверк, он длился от 3 до 4 секунд", "Я читал, что жители Канталь видели зеленый свет в секторе неба. Ле Руже Мор". "Это было великолепно и невероятно одновременно!".

Напомним, в феврале мимо планеты Земля пролетел крупный астероид. Столкновение грозило б человечеству катастрофой планетарного масштаба. Скорость космического тела достигала 11,6 километров в секунду или более 41 000 километров в час. Длина астероида составляет 32 метра.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий Редактор ленты новостей
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Франция, Метеор, Гард.
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