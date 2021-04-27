Новейшие турецкие боевые вертолеты будут комплектовать украинскими двигателями

Компания из Турции Turkish Aerospace Industries собирается комплектовать боевые вертолеты ATAK-II двигателями украинского производства.

Об этом в эфире CNN-Turk сообщил генеральный директор компании Темель Котиль.

По его словам, поставки двигателей из стран Запада находятся под угрозой срыва из-за "геополитических вызовов". Но санкции и эмбарго никак не скажутся на возможности закупать двигателя в Украины, в связи с чем он подчеркнул, что альтернативы украинским двигателям нет.

Котиль отметил, что Украина является братской страной и что ATAK-II с украинским движком совершит свой первый полет уже к 2023 году.

ATAK-II (T929) является проектом новейшего вертолета для ВС Турции, он оснащается двумя газотурбинными двигателями суммарной мощностью в 2,5 тысяч л.с. и способен нести на себе до 1,5 тонны боеприпасов.

Как известно, украинские двигателя будут установлены не только на боевых вертолетах Турции, но и на высотном дальнем БПЛА Bayraktar Akıncı, который недавно прошел первые огневые испытания.