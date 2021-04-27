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Новейшие турецкие боевые вертолеты будут комплектовать украинскими двигателями
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Новейшие турецкие боевые вертолеты будут комплектовать украинскими двигателями

Новейшие турецкие боевые вертолеты будут комплектовать украинскими двигателями
00:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Компания из Турции Turkish Aerospace Industries собирается комплектовать боевые вертолеты ATAK-II двигателями украинского производства. 

Об этом в эфире CNN-Turk сообщил генеральный директор компании Темель Котиль. 

По его словам, поставки двигателей из стран Запада находятся под угрозой срыва из-за "геополитических вызовов". Но санкции и эмбарго никак не скажутся на возможности закупать двигателя в Украины, в связи с чем он подчеркнул, что альтернативы украинским двигателям нет. 

 Котиль отметил, что Украина является братской страной и что ATAK-II с украинским движком совершит свой первый полет уже к 2023 году. 

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ATAK-II (T929) является проектом новейшего вертолета для ВС Турции, он оснащается двумя газотурбинными двигателями суммарной мощностью в 2,5 тысяч л.с. и способен нести на себе до 1,5 тонны боеприпасов. 

Как известно, украинские двигателя будут установлены не только на боевых вертолетах Турции, но и на высотном дальнем БПЛА Bayraktar Akıncı, который недавно прошел первые огневые испытания.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Украина, Турция, Вертолет, ATAK-II.
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