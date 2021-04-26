Другу Путина Земану грозят неприятности

Президенту Чехии Милошу Земану могут обвинить в государственной измене.

Об этом рассказал журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил, передает Спутник-Польша.

"Я предполагаю, что мы будем иметь дело с подачей жалобы по поводу измены Родины (Земаном, - ред). Но, прежде всего, нужно собрать воедино всю необходимую информацию и прислушаться к мнению специалистов", - сказал Выстрчил.

Президент Чехии попал в скандал после того, как рассказал в СМИ, что правоохранители рассматривают две версии причин взрывов во Врбетице в 2014 году - неосторожное обращение с боеприпасами или вмешательство агентов иностранных спецслужб.

После этого его обвинили в том, что он раскрыл информацию, которая является конфиденциальной, может помешать следствию и представлять угрозу безопасности Чехии.

Спикер парламента также сообщил, что группа известных общественных активистов во главе с бывшим министром Майклом Кочабом уже начала сбор подписей под петицией в сенат о подаче конституционной жалобы на Земана, в которой его будет обвинено в государственной измене.

Как сообщалось ранее, 17 апреля полиция Чехии по делу о взрывах во Врбетице объявила в розыск двух агентов ГРУ, которых ранее обвинили в отравлении бывшего советского разведчика Сергея Скрипала в Британии.

Вместе с тем, правительство объявило о намерении выслать из страны 18 российских дипломатов.

В России, как и всегда, обвинения отрицают, но приняли "зеркальные меры" и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

Ряд европейских стран проявили солидарность с чешскими коллегами и тоже выслали российских дипломатов.

Позже группа расследователей Bellingcat заявила, что подрыв оружейных складов в Чехии и Болгарии являлась попыткой спецслужб РФ оставить ВСУ без возможности закупить оружие для обороны Донбасса.