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Другу Путина Земану грозят неприятности

Другу Путина Земану грозят неприятности
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Президенту Чехии Милошу Земану могут обвинить в государственной измене. 

Об этом рассказал журналистам председатель верхней палаты парламента Милош Выстрчил, передает Спутник-Польша

"Я предполагаю, что мы будем иметь дело с подачей жалобы по поводу измены Родины (Земаном, - ред). Но, прежде всего, нужно собрать воедино всю необходимую информацию и прислушаться к мнению специалистов", - сказал Выстрчил. 

Президент Чехии попал в скандал после того, как рассказал в СМИ, что правоохранители рассматривают две версии причин взрывов во Врбетице в 2014 году - неосторожное обращение с боеприпасами или вмешательство агентов иностранных спецслужб.

После этого его обвинили в том, что он раскрыл информацию, которая является конфиденциальной, может помешать следствию и представлять угрозу безопасности Чехии. 

Спикер парламента также сообщил, что группа известных общественных активистов во главе с бывшим министром Майклом Кочабом уже начала сбор подписей под петицией в сенат о подаче конституционной жалобы на Земана, в которой его будет обвинено  в государственной измене.

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Как сообщалось ранее, 17 апреля полиция Чехии по делу о взрывах во Врбетице объявила в розыск двух агентов ГРУ, которых ранее обвинили в отравлении бывшего советского разведчика Сергея Скрипала в Британии. 

Вместе с тем, правительство объявило о намерении выслать из страны 18 российских дипломатов. 

В России, как и всегда, обвинения отрицают, но приняли "зеркальные меры" и выслали из страны 20 чешских дипломатов

Ряд европейских стран проявили солидарность с чешскими коллегами и тоже выслали российских дипломатов 

Позже группа расследователей Bellingcat заявила, что подрыв оружейных складов в Чехии и Болгарии являлась попыткой спецслужб РФ оставить ВСУ без возможности закупить оружие для обороны Донбасса.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Чехия, Милош Земан.
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