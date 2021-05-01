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Не для слабонервных: в Португалии открывают самый длинный в мире пешеходный подвесной мост (видео)

Не для слабонервных: в Португалии открывают самый длинный в мире пешеходный подвесной мост (видео)
03:28 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В Португалии открывают самый длинный пешеходный подвесной мост в мире.

Об этом 30 апреля сообщили в Телеграм-канале Mash.

Согласно предоставленным данным, его длина равняется 516 метрам. Расположено инженерное творение на высоте 175 метров, над пропастью и рекой Пайва.

Конструкторы позаботились о том, чтобы обзор туристов не упускал ни малейшей детали, поэтому все сооружение просматривается насквозь.

Официальное открытие моста запланировано на 2 мая, но жителям ближайшего города уже разрешили по нему пройтись.

Видео снятое очевидцами:

Отметим, что строительство моста велось на протяжении двух лет.

Фото подвесного моста:

Напомним, что в сентябре 2020 года в Китае в провинции Гуандун через реку Ляньцзян открыли подвесной стеклянный мост длиной 526 метров, который стал самым длинным мостом из стекла в мире.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

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Португалия, Мост.
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