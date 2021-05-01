Не для слабонервных: в Португалии открывают самый длинный в мире пешеходный подвесной мост (видео)

В Португалии открывают самый длинный пешеходный подвесной мост в мире.
Об этом 30 апреля сообщили в Телеграм-канале Mash.
Согласно предоставленным данным, его длина равняется 516 метрам. Расположено инженерное творение на высоте 175 метров, над пропастью и рекой Пайва.
Конструкторы позаботились о том, чтобы обзор туристов не упускал ни малейшей детали, поэтому все сооружение просматривается насквозь.
Официальное открытие моста запланировано на 2 мая, но жителям ближайшего города уже разрешили по нему пройтись.
Видео снятое очевидцами:
Отметим, что строительство моста велось на протяжении двух лет.
Фото подвесного моста:
Чудо инженерной мысли. В Португалии открыли самый длинный подвесной пешеходный мост в мире.
Его строительство длилось около двух лет.
Прошлись бы по такому? pic.twitter.com/zvzoiq0P5B
— Гранит Науки (@NaukiGranit) April 30, 2021
Напомним, что в сентябре 2020 года в Китае в провинции Гуандун через реку Ляньцзян открыли подвесной стеклянный мост длиной 526 метров, который стал самым длинным мостом из стекла в мире.