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Пятница, 30.04.2021
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Зрелищный протест во Франции: около 1500 тракторов блокируют подъезд к Европарламенту (фото, видео)

Зрелищный протест во Франции: около 1500 тракторов блокируют подъезд к Европарламенту (фото, видео)
20:29 Сегодня Телеграф

Около полутора тысяч тракторов заблокировали движение на автостраде, которая ведет в Страсбург, а также здание Европарламента в знак протеста против политики Евросоюза в сфере сельского хозяйства.

 Об этом пишет "France24".

Так, фермеры съехались в город из разных районов Эльзаса по призыву Региональной федерации профсоюзов фермеров (FRSEA) и молодых фермеров (JA) Гранд-Эсту. В город стянули примерно 1 200-1 500 тракторов.

Из-за того, что фермеры стягивали в город такое количество техники, они временно заблокировали движение по автостраде, ведущей в Страсбург. Транспортный коллапс зафиксировали в радиусе до 10 км вокруг города.

Фермеры съехались на протест из-за новой политики ЕС в сфере сельского хозяйства. Аграрии считают, что они могут негативно повлиять на традиционную модель сельского хозяйства в регионе.

На тракторах были вывески, гласившие "Зеленее - дороже", "Нет технократии, да здравствует здравый смысл" и другие.

"У нас складывается впечатление, что стремление к "уменьшению сельского хозяйства" является лейтмотивом. Это для нас неприемлемо", - сказал Эрик Тируен, президент Генеральной ассоциации производителей пшеницы (AGPB).

По словам фермеров, изменения в политике ЕС приведут к значительным убыткам местных ферм, а экологические ограничения настолько вездесущи, "что их практически невозможно реализовать".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 353

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Европарламент, Протесты, Фото, Тракторы.
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