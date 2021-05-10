Британия вновь рискует потерять Шотландию? О чем говорят последние события в Соединенном Королевстве

Движение за независимость Шотландии набирает обороты и скоро "будет бой". Сторонники независимости настроены очень решительно. Удастся ли Великобритании сохранить себя в прежних границах, или страна начнет "трещать по швам".

"Телеграф" приводит полный перевод статьи, размещенной на сайте Блумберг: Задача Великобритании после победы над Covid - сохранить Шотландию

Лидер Шотландии Никола Стерджен получила законные основания на проведение референдума о независимости. Но будет ли она доминировать в британской политике?

Казалось, что в южной части Глазго на выборах в Шотландии, которые прошли на прошлой неделе, была представлена только одна партия.

Этот район наибольшего города Шотландии представляет Никола Стерджен, лидер полуавтономного правительства Шотландии. Желтые плакаты Шотландской национальной партии украшали окна многоквартирных домов, чтобы показать преданность женщине, которая может привести свою страну к независимости.

"Независимость для Шотландии - самая важная вещь в моей жизни, после моих детей", - сказала, распространяя агитационные листовки, 71-летняя Маргарет Сим, волонтер Шотландской национальной партии (ШНП) в Глазго. Она надеется, что Стерджен сделает все возможное. "В будущем, она - лучшая надежда для независимой Шотландии, которая у нас есть".

Для многих жителей Глазго, как и для большей части Шотландии, победа ШНП, о которой объявили на выходных, была предрешена. Вопрос заключался в том, насколько и в какой мере это усилит толчок к еще одному референдуму об отделении от остальной части Великобритании. В конце концов, ШНП и Партия зеленых вместе гарантируют большинство голосов за независимость в шотландском парламенте.

Но проблема для популярного лидера Шотландии заключается в том, куда она приведет своих избирателей в следующий раз, когда администрации Эдинбурга и Лондона столкнутся в противоречии по поводу конституционного будущего страны.

Выборы 6 мая были битвой за то, нужно ли в Шотландия проводить еще одно голосование за отмену более чем трехвекового союза с Англией и Уэльсом. ШНП лидировала, но электорат в стране с населением 5,5 миллионов человек разделился примерно поровну между партиями, выступающими за независимость с одной стороны и за союз с Англией с другой стороны.

Стерджен говорит, что теперь у нее есть все законные основания на то, чтобы заставить британское правительство согласиться на референдум. При этом следует учитывать, что премьер-министр Борис Джонсон вряд ли откажется от своей позиции о том, что в данный момент такой референдум в Шотландии неуместен.

В воскресенье член кабинета министров Майкл Гоув, шотландец, неоднократно отклонял вопросы о том, заблокирует ли правительство Великобритании попытку проведения плебисцита, если шотландское правительство примет соответствующий закон, утверждая, что все внимание страны должно быть сосредоточено на восстановлении после пандемии.

"Если нас втянут в разговор о референдумах и конституциях, мы отвлечем внимание людей от вопросов, которые сейчас наиболее важны как в Шотландии, так и во всем Соединенном Королевстве", - сказал Гоув изданию Sky News.

В ответ Стерджен сказала Би-би-си, что, хотя ее первая задача - помочь Шотландии преодолеть пандемию, но позиция ШНП при голосовании была четко ясна электорату. Она также сказала, что для правительства Великобритании было бы "абсурдным" игнорировать желания народа, и что она надеется, что не придется заканчивать это дело затяжным судебным разбирательством.

"Все эти разговоры о законности и о том, будет ли судебная тяжба между правительством Соединенного Королевства и правительством Шотландии, упускают из виду важный момент: люди Шотландии проголосовали за ШНП, именно потому, что было озвучено предложение о проведении референдума о независимости при удобном случае", она сказала. Стерджен заметила, что "не исключает" внесения закона о референдуме в шотландский парламент в начале следующего года.

ШНП получила 64 из 129 мест в шотландском парламенте, что является ее четвертой победой подряд после 14 лет пребывания у власти и на одно место больше, чем в 2016 году. Позиция сторонников независимости усилилась благодаря росту популярности Партии зеленых, которые получили восемь мест.

Ситуация резко отличалась от остальной Великобритании, где консерваторы Джонсона добились успеха на местных выборах в Англии и выиграли в парламентском округе на северо-востоке Англии, который принадлежал Лейбористской партии с момента ее создания в 1974 году. Поскольку лейбористам удалось удержать власть в ассамблее Уэльса, в трех государствах Великобритании продолжали доминировать разные партии.

Стерджен теперь стоит перед задачей добиться референдума, которого она и ее сторонники требуют после Брексита. Ее аргумент состоит в том, что в Шотландии на последнем референдуме о независимости в 2014 году проголосовали с результатом 55% против 45% за то, чтобы остаться в Великобритании. А далее Шотландию вывели из Европейского Союза, несмотря на то, что голосование показало желание людей оставаться в ЕС.

Последнее голосование по вопросу о независимости было проведено после того, как ШНП получила большинство голосов в 2011 году (69 мест из 129 – прим. редактора), и правительство Великобритании предоставило законные полномочия на его проведение. В ситуации почти равенства голосов за выход из Великобритании и за то, чтобы оставаться в ее составе, премьер-министр Джонсон будет делать все, чтобы отклонить любые попытки организации нового голосования.

Стерджен находится перед дилеммой, не способствующей росту ее популярности. Она категорически не хочет следовать примеру Каталонии и организовала то, что ее оппоненты называют "несанкционированным" референдумом.

Конституционное противоречие, вероятно, обострится в следующем году, когда утихнет пандемия коронавируса и если шотландский парламент примет закон о голосовании. "Бой откладывается, но ненадолго", - написал 9 мая Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia в Европе.

Компания по политическим рискам оценивает вероятность проведения референдума в Шотландии перед следующими всеобщими выборами в Великобритании, которые намечены на 2024 год, на уровне 30%. После выборов, согласно сообщению аналитиков, эта вероятность увеличится.

В дальнейшем могут возникнуть разногласия по поводу будущей валюты Шотландии, состояния финансов, членства в ЕС и границ с Англией. Но к этим вопросам многие шотландцы уже не хотели бы возвращаться.

Стерджен может понадобиться политический капитал, который она накапливает с тех пор, как заняла пост первого министра Шотландии и лидера ШНП после голосования 2014 года о том, чтобы остаться в Великобритании.

Она - лицо Шотландии - не только ее партия или стремление к независимости – и она увеличивает свою популярность за счет борьбы с пандемией коронавируса, участия в ежедневных пресс-конференциях и введения некоторые ограничения быстрее, чем в Англии, в самый разгар разгула инфекции. Ей также удалось избежать публичной ссоры с ее предшественницей, которая угрожала подорвать ее лидерство.

"С 2014 года многое изменилось", - сказал 21-летний Джон Камминг, студент-политолог из Университета Глазго и член молодежного крыла ШНП, принимавший активное участие в предвыборной кампании. "Есть так много людей, которых я знаю по моей семье и по соседству, которые раньше были против независимости, но из-за всего, что произошло, они стали твердыми сторонниками отделения".

Стерджен рискует, подталкивая к референдуму, в то время как Великобритания пытается демонстрировать свою важность и необходимость с помощью национальной программы вакцинации, которой позавидовала Европа. Это тоже является аргументом премьера-министра Джонсона.

Однако в более долгосрочной перспективе этот вопрос вряд ли исчезнет. Для Анны Уоллес, 66-летней избирательницы из Глазго, голосующей за Партию зеленых, есть только одно будущее: "Независимость после Брэксита и после премьера Джонсона".