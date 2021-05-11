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В Италии женщина по ошибке получила сразу 6 доз вакцины: что с ней произошло

В Италии женщина по ошибке получила сразу 6 доз вакцины: что с ней произошло
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Италии женщине случайно укололи шестикратную дозу вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech

Как сообщает CNN, 23-летняя девушка чувствует себя хорошо и ее выписали из больницы, где ее держали определенное время с целью наблюдений на предмет возможных побочных эффектов. 

Инцидент случился в воскресенье в больнице Ноа, что в Тоскане. 

Девушка находилась под строгим наблюдением в течение 24 часов и была отпущена, после того, как врачи не обнаружили у нее никаких отклонений в состоянии здоровья. 

Отмечается, что медработница случайно набрала в шприц целый флакон вакцины и вколола ее девушке. После этого она поняла, что один флакон содержит вакцины на шесть доз.  

"Она увидела пять пустых шприцев и осознала свою ошибку", - рассказал пресс-секретарь больницы. 

Там также добавили, что скорее всего это было "просто человеческой ошибкой" и сделано не специально, но тем не менее будет проведено служебное расследование. 

Как сообщалось ранее, украинцев предупредили об опасности нового индийского штамма коронавируса

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Италия, Pfizer, Коронавирус, Covid-19.
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