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Британия обвиняет Китай и Россию в причастности к кибератакам на Запад

Британия обвиняет Китай и Россию в причастности к кибератакам на Запад
16:19 Сегодня Телеграф

Великобритания утверждает, что многие кибератаки на страны запада исходят из России и Китая. В то время как страны запада и Великобритания направляют свои усилия на укрепление кибербезопасности мира, РФ и КНР не прикладывают должных усилий для преследования деятельности международных хакерских групп и их задержания.

Об этом рассказывает статья на сайте Politico: Великобритания обвиняет Россию и Китай в использовании кибератак для "ограбления" Запада, перевод которой приводит "Телеграф". 

 Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в среду, 12 мая, о том, что Пекин и Москва используют кибератаки для "саботажа, воровства и разграбления", а также для "контроля и цензуры" своих собственных граждан и призвал привлечь к ответственности киберпреступников, находящихся на их территории.

В своем выступлении на ежегодной конференции Cyber UK в среду, Доминик Рааб противопоставил "авторитарные режимы", такие как Китай, Россия, Северная Корея и Иран, собственной британской системе "демократического надзора и подотчетности".

"Мы демонстрируем уважение к международному праву", - заявил он, - "И мы используем наши возможности для защиты наших граждан, для защиты международного сотрудничества как силы добра в мире, в то время как наши противники используют свою киберсилу для воровства, саботажа и разграбления международной системы".

По словам главы ведомства, Китай обязан преследовать лиц, осуществляющих кибератаки с его территории, даже если у них нет связей с государством.

Он предупредил Пекин, что он не может "просто махнуть рукой и сказать, что это не имеет к ним никакого отношения: даже если это не связано напрямую с государством, они обязаны преследовать этих людей, а не укрывать их".

Министр Рааб перечислил ряд громких кибератак, пережитых западными странами за последние месяцы, в том числе одну против серверов обмена, о которой в марте сообщила корпорация Microsoft. Хакерская атака осуществлялась "группой, которая находится в Китае и спонсируется государством".

Доминик Рааб подчеркнул, что эта атака, по некоторым оценкам, поставила под угрозу безопасность как минимум 3 тыс британских организаций и многих других организаций по всему миру.

Речь Рааба прозвучала в то время, когда Великобритания предпринимает шаги по наращиванию своих возможностей в области кибербезопасности, с новыми инвестициями и новым законодательством, направленным на борьбу со шпионажем и предотвращением краж интеллектуальной собственности, а также на фоне беспокойства по поводу деятельности России и Китая, в частности.

В среду Великобритания объявила о выделении 22 миллионов фунтов стерлингов на дополнительное укрепление кибербезопасности в развивающихся странах с особым упором на Африку и Индо-Тихоокеанский регион. Инвестиции выделяются в рамках более широкой стратегии по углублению связей с этими регионами после Брексита.

Часть финансирования будет направлена на поддержку новых киберопераций в таких странах, как Эфиопия, Гана, Кения, Нигерия и Руанда, в сотрудничестве с Интерполом. Другая часть денег, согласно заявлению Министерства иностранных дел и международного развития, будет использована для оплаты новых стипендий по кибербезопасности.

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Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
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Китай, Великобритания, Москва, Россия, Хакеры, Пекин, Киберпреступность.
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