Не боги горшки обжигают: как бывшая мэр Гётеборга стала водителем мусоровоза

Обывателю всегда интересна жизнь публичных людей после ухода с пика славы. Журналисты пристально следят за дальнейшей судьбой известных личностей. Временами неожиданные повороты в их судьбе заставляют невольно проникнуться уважением к ним.

История бывшего политика и государственного чиновника описывается на сайте Politico в статье: Она ушла из политики, чтобы водить мусоровоз, перевод которой публикует "Телеграф".

Имея за плечами опыт работы на государственных должностях, шведские политики пытаются сохранить свою "нужность" и в жизни после ухода из политики

Некоторые политики после окончания политической карьеры продолжают свою жизнь, занимая прекрасную должность эксперта по связям с общественностью в какой-либо глобальной технологической компании. Другие предпочитают давать дорогие консультации.

А Анн-Софи Херманссон водит мусоровоз.

Так, однажды, в будний день бывшая мэр Гётеборга, второго по величине города Швеции, остановила свой рабочий автомобиль на стоянке за штаб-квартирой компании "Renova", государственной мусороуборочной компании. Она прошла по заляпанным грязью тротуарам и через офисы "Renova", похожие на лабиринты, к шкафу, где вешает ключи от грузовика. По дороге она остановилась, чтобы полюбоваться новым электрическим мусоровозом, ходовые испытания которого проводили ее коллеги для местного филиала компании Volvo Trucks.

"Люди иногда спрашивают меня, какого черта я здесь делаю, но для меня это хорошее решение", - сказала она. "Мне нужно платить за аренду".

В то время, когда избиратели по всей Европе все чаще обращают свое внимание на роскошную жизнь политиков после окончания их официальной карьеры, и задумываются, стоит ли вводить новые ограничительные меры в этом отношении, жизнь Анн-Софи Херманссон представляет собой полный контраст привычной картине.

После успешной карьеры советника министра в столице Швеции Стокгольме, а затем в качестве высокопоставленного чиновника в Гётеборге, проиграв выборы 2018 года, ее коллеги по социал-демократической партии отстранили Херманссон от должности.

Но вместо того, чтобы идти по проторенному пути эксперта по связям с общественностью в качестве консультанта в одной из многих успешных шведских производственных компаний - такой запасной вариант она имела на случай неудачи в политике, женщина решила сдуть пыль с удостоверения водителя тяжелого грузовика, которое она еще в молодости получила по совету отца.

Когда истек срок уведомления об увольнении, Херманссон надела яркий оранжевый комбинезон "Renova" и села за руль одного из грузовиков компании. Она часто собирает компост, который шведы кладут в коричневые мусорные контейнеры на колесах возле своих домов. По ее словами, местные жители регулярно узнают ее и останавливают на маршруте, чтобы поговорить о политике. И ей это нравится.

"По крайней мере, на меня никто не обижается", - размышляет бывшая политик, - "В этом преимущество этой работы по сравнению с политической карьерой".

Переработка отходов

В Швеции, как и во всей Европе, хорошо оплачиваемая работа "белых воротничков" в частных компаниях является нормой для многих бывших законодателей.

Херманссон в меньшей степени является примером этой тенденции, в отличие от бывшего премьер-министра Фредрика Рейнфельдта и экс-главы ведомства финансов Андерса Борга. Эти два политика руководили страной с 2006 по 2014 год. Оба они заняли должности консультантов в американских банках. Андерс Борг также получил должность в шведской инвестиционной компании.

Переход из политики в бизнес не вызвал большого шума в Швеции, в отличие от подобных ситуаций в других странах. Так, в Великобритании бывший премьер-министр Дэвид Кэмерон оказался в незавидном положении из-за того, что написал британскому министру от имени финансовой фирмы, которая наняла его как советника. Но Херманссон предпочла уйти от всех споров.

"Связи с общественностью и подобные вещи не для меня", - сказала она.

Ее скромный путь хоть и необычен, но не уникален.

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика отказался принимать государственную пенсию после ухода с поста, а его активы, как сообщается, состоят из одного потрёпанного автомобиля марки Фольксваген.

Ближе к окончанию срока, бывший министр образования Швеции Густав Фридолин отказался от постов, на которые он имел право, и устроился преподавателем в колледж для взрослых в центре Стокгольма. Он заверил, что нашел работу на веб-сайте государственной службы занятости Швеции.

"Несмотря на то, что работа в правительстве была очень полезной в тех случаях, когда мы действительно проводили реформы, я не могу сказать, что был счастлив каждый раз, когда приходил на работу, но это именно то чувство, которое я сейчас испытываю, когда иду в колледж", - он сказал.

Она - настоящая

Анн-Софи Херманссон родилась на Тьёрне, острове к северу от Гётеборга, в 1964 году.

Она пришла работать в компанию Volvo в 19 лет. Тут ей поручили перевозку деталей. Затем она вступила в местное отделение профсоюза металлистов и молодежное крыло социал-демократов, и стала известной защитницей прав рабочих.

Херманссон занимала различные должности в шведском профсоюзном движении, прежде чем ее пригласили в Гётеборг для работы с мэром Гёраном Юханссоном, доминирующей фигурой в шведской социал-демократической политике.

В январе 2016 года она сама стала мэром, управляя городом с населением более полумиллиона человек, имея большой авторитет во всем, начиная от ухода за детьми и заканчивая многомиллионными инфраструктурными проектами.

"Это было суматошное время", - вспоминает она.

Херманссон сказала, что в основном, она довольна должностью в "Renova". По ее словам, работа физически тяжелая, но у нее есть преимущество в виде стабильного графика и выходных без кризисных совещаний и постоянных телефонных звонков.

В течение первого года работы в фирме, занимаясь поддержанием чистоты в Гётеборге, она регулярно обновляла популярный твиттер, в котором часто освещала работу своих коллег.

В недавнем сообщении она познакомила своих подписчиков с Джонатаном, который отвечает за ключи в компании "Renova", а в свободное время поет в хэви-метал группе.

Реакция на смену карьеры Херманссон в шведской прессе была в основном положительной, но некоторые недоверчивые репортеры стремятся отслеживать ее успехи.

Сначала возникло подозрение, что ее шаг может быть политически мотивированной театральной постановкой, но по прошествии нескольких месяцев все пришли к единому мнению, что она делает это по-настоящему.

В недавней редакционной статье шведской ежедневной газеты Expressen, в которой фигурировали Херманссон и Фридолин, говорилось: "Снимаю шляпу перед бывшими политиками, которые делают настоящую работу".

Херманссон заявила, что планирует в обозримом будущем продолжить работу в "Renova", но не исключает возвращения в политику. Даже если у нее не всегда достаточно сил и времени, чтобы следить за последними дебатами партийных лидеров по телевидению после того, как она целый день таскала контейнеры с компостом по мощеным улицам Гётеборга.

"У меня часто болит все тело в конце дня, но мне нравится моя работа, и я хорошо сплю по ночам, и это важно", - делится Анн-Софи.