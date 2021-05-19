Польша будет вакцинировать украинских заробитчан: что известно

В Польше планируют вакцинировать украинцев, которые едут к ним в страну на заработки. Прививать планируют вакциной Johnson & Johnson.

Об этом 18 мая сообщила "Wirtualna Polska".

По словам президента CM Medyk в Жешуве, организатора вакцинации в Подкарпатье Станислава Мазура, прививки будут своеобразным "фильтром", который защитит страны от попадания коронавируса. Каждый день обнаруживают несколько заболевших на КПП с Украиной.

Таким образом, гражданам Украины, приехавшим в Польшу предложат вакцину Johnson & Johnson. Использование одноразового препарата позволит избежать возможных осложнений при организации приема второй дозы.

При этом Мазур подчеркивает, что работодатели страны только поддерживают данную инициативу, так как опасаются вспышек заболевания.

По данным врачей Medyka, работавших на КПП, украинцы едут в Польшу с желанием вакцинироваться, поскольку в Украине меньше шансов привиться.

Отметим, что вакцина J&J является одной из востребованных пациентами. Для многих людей преимуществом является защита уже после первой дозы. К сожалению, данную вакцину получить сложно, так как производитель сократил поставки на 450 000 штук.

Напомним, что немецкие эксперты уверены, что людям придется повторно делать прививки от коронавируса не позднее 2022 года из-за мутаций COVID-19.