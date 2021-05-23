Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло

В Италии произошла трагедия на канатной дороге Стреза-Моттароне. Вследствие обрыва троса, одна из кабин фуникулера рухнула с огромной высоты.
Как сообщает издание La Stampa, число погибших вследствие происшествия возросло до 13 человек.
Отмечается, что внутри находились 15 человек, двое детей в тяжелом состоянии доставлены вертолетом в больницу в Турине.
После удара о землю кабина прокатилась некоторое расстояние, выбросив тела восьми погибших наружу. Их поиски затруднялись тем, что место крушения находится в труднодоступной местности.
По данным главы местной спасательной службы, предварительно установлено, что внутри находились несколько немецких туристов.
В настоящее время канатная дорога закрыта, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Отмечается, что дорога была закрыта на капремонт в 2014 году. Он продолжался до 13 августа 2016 года.
Incidente sulla #funivia Stresa-#Mottarone, i soccorsi presso la cabina precipitata #ANSA pic.twitter.com/gDtPTggKCz
— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) May 23, 2021
#ITALIA#ACTUALIZACIÓN | Sube a 12 fallecidos tras la caída de una cabina del teleférico entre la comuna de Stresa y el monte Mottarone. pic.twitter.com/PEMNJex0uR
— Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) May 23, 2021
Как сообщалось ранее. в Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.