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Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло

Кабина катилась, выбрасывая тела: число жертв на канатной дороге в Италии выросло
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Италии произошла трагедия на канатной дороге Стреза-Моттароне. Вследствие обрыва троса, одна из кабин фуникулера рухнула с огромной высоты.

Как сообщает издание La Stampa, число погибших вследствие происшествия возросло до 13 человек. 

Отмечается, что внутри находились 15 человек, двое детей в тяжелом состоянии доставлены вертолетом в больницу в Турине. 

После удара о землю кабина прокатилась некоторое расстояние, выбросив тела восьми погибших наружу. Их поиски затруднялись тем, что место крушения находится в труднодоступной местности.

По данным главы местной спасательной службы, предварительно установлено, что внутри находились несколько немецких туристов. 

В настоящее время канатная дорога закрыта, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Отмечается, что дорога была закрыта на капремонт в 2014 году. Он продолжался до 13 августа 2016 года. 

Как сообщалось ранее. в Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Италия, Канатная дорога, ЧП.
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