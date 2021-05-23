За жизнь одного из малышей еще борются: число жертв падения с канатной дороги в Италии снова выросло

В Италии на канатной дороге канатной дороге Стреза-Моттароне, случился обрыв каната, из-за чего кабина фуникулера с 15 людьми на борту рухнула с огромной высоты.

Как сообщает издание Rai News, число погибших при аварии увеличилось и достигло 14 человек.

Отмечается, что накануне двух детей в тяжелом состоянии доставили в больницу в Турине. Один из них, ребенок в возрасте 9 лет, умер. Его личные данные пока не установлены, тело пока не опознано.

В тяжелом остается 2-летний ребенок, который остается единственным выжившим в катастрофе.

Издание также сообщило, что в кабине фуникулера находились четверо выходцев из Израиля и один из Ирана.

Среди погибших также есть ребенок 2019 года рождения.

Местные должностные лица заявили, что на время коронавирусных ограничений число в одну кабину фуникулера перестали запускать более 15 человек, однако они не исключают, что внутри могло находиться больше пассажиров.

Как сообщалось ранее. в Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.