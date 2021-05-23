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За жизнь одного из малышей еще борются: число жертв падения с канатной дороги в Италии снова выросло

За жизнь одного из малышей еще борются: число жертв падения с канатной дороги в Италии снова выросло
Обновлено 23:05 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Италии на канатной дороге канатной дороге Стреза-Моттароне, случился обрыв каната, из-за чего кабина фуникулера с 15 людьми на борту рухнула с огромной высоты. 

Как сообщает издание Rai News, число погибших при аварии увеличилось и достигло 14 человек. 

Отмечается, что накануне двух детей в тяжелом состоянии доставили в больницу в Турине. Один из них, ребенок в возрасте 9 лет, умер. Его личные данные пока не установлены, тело пока не опознано. 

В тяжелом остается 2-летний ребенок, который остается единственным выжившим в катастрофе. 

Издание также сообщило, что в кабине фуникулера находились четверо выходцев из Израиля и один из Ирана. 

Среди погибших также есть ребенок 2019 года рождения. 

Местные должностные лица заявили, что на время коронавирусных ограничений число в одну кабину фуникулера перестали запускать более 15 человек, однако они не исключают, что внутри могло находиться больше пассажиров. 

Как сообщалось ранее. в Хмельницкой области упал воздушный шар с пассажирами, в результате чего один человек погиб и пятеро получили травмы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Италия, Канатная дорога, ЧП.
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