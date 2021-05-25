Полез за телефоном и погиб: в Испании из статуи динозавра извлекли человеческий труп

В Испании отец и сын прогуливались мимо статуи динозавра из папье-маше в Санта-Колома-де-Граменет (пригород Барселоны) и учуяли странный запах. Мужчина смог найти трещину в ноге динозавра и, присмотревшись, обнаружил внутри труп.

Об этом сообщает BBC.

В полиции позже сообщили, что 39-летний мужчина был объявлен пропавшим без вести.

С помощью спасателей ногу динозавру разрезали, а тело извлекли.

Согласно данным местных СМИ, мужчина уронил внутрь статуи свой телефон. В попытке его достать, он свалился внутрь и застрял в ноге вниз головой. Не имея возможности выбраться наружу или позвать на помощь, мужчина умер.

В полиции эту версию пока не подтвердили, в настоящее время ожидаются результаты вскрытия.

Статуя была размещена в рекламных целях возле старого городского кинотеатра, после инцидента ее демонтировали.

Как сообщалось ранее, в апреле на границе Франции и Испании был задержан водитель, который катался с человеческим трупом на переднем сиденье.