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Полез за телефоном и погиб: в Испании из статуи динозавра извлекли человеческий труп

Полез за телефоном и погиб: в Испании из статуи динозавра извлекли человеческий труп
04:28 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Испании отец и сын прогуливались мимо статуи динозавра из папье-маше в Санта-Колома-де-Граменет (пригород Барселоны) и учуяли странный запах. Мужчина смог найти трещину в ноге динозавра и, присмотревшись, обнаружил внутри труп. 

Об этом сообщает BBC

В полиции позже сообщили, что 39-летний мужчина был объявлен пропавшим без вести.  

С помощью спасателей ногу динозавру разрезали, а тело извлекли. 

Согласно данным местных СМИ, мужчина уронил внутрь статуи свой телефон. В попытке его достать, он свалился внутрь и застрял в ноге вниз головой. Не имея возможности выбраться наружу или позвать на помощь, мужчина умер. 

В полиции эту версию пока не подтвердили, в настоящее время ожидаются результаты вскрытия. 

Статуя была размещена в рекламных целях возле старого городского кинотеатра, после инцидента ее демонтировали. 

Как сообщалось ранее, в апреле на границе Франции и Испании был задержан водитель, который катался с человеческим трупом на переднем сиденье

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Испания, Барселона.
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