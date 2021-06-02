Разведка США прослушивала Меркель и других топ-политиков: подробности громкого шпионского скандала в Европе

Лидеры европейских государств высказали свои претензии своим заокеанским союзниками и потребовали от них объяснений в связи с обвинениями в шпионаже.

Суть конфликта излагается в статье на сайте Би-Би-Си, перевод которой предлагает "Телеграф".

Европейские державы обратились с претензиями к США и Дании в связи с сообщениями о том, что эти страны вместе шпионили за ведущими европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Датская телерадиокомпания DR сообщила, что Служба военной разведки Дании (ФЕ) сотрудничала с Агентством национальной безопасности США (АНБ) в вопросах сбора информации в период с 2012 по 2014 год.

Меркель - одна из тех, кто теперь требует ответов.

И Служба ФЕ, и АНБ пока не предоставили своих комментариев.

Министр обороны Дании Трине Брамсен не подтвердила и не опровергла данное сообщение, но заявила агентству AFP, что "систематическое прослушивание близких союзников недопустимо". Она не руководила министерством во время предполагаемых шпионских действий.

"Это неприемлемо между союзниками, и тем более между союзниками и европейскими партнерами", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Меркель.

Меркель заявила, что согласна с комментариями Макрона, но ее также успокоило осуждение этого деяния министром обороны Дании.

Сообщается, что данные также собирались и о других официальных лицах Германии, Франции, Швеции и Норвегии. Эти страны также потребовали объяснений.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила общественному телеканалу NRK: "Это неприемлемо, если страны, которые тесно сотрудничают в союзе, чувствуют необходимость шпионить друг за другом".

В чем их обвиняют?

Сообщается, что АНБ, подключившись к датским интернет-кабелям вместе с разведкой Дании ФЕ, получило доступ к текстовым сообщениям и телефонным разговорам ряда известных лиц.

Эти действия, сообщает датская телерадиокомпания, позволили АНБ получить нужные данные, используя в качестве параметров поиска номера телефонов политиков. Последующее секретное расследование этого дела Службой ФЕ проводилось под кодовым названием "Операция Данхаммер" и завершилось в 2015 году.

Журналисты DR опросили девять источников, все из них, как утверждается, имели доступ к секретной информации, имеющейся в наличии у разведки Дании.

Сообщается, что вместе с Меркель информация собиралась также о тогдашнем министре иностранных дел Германии Франк-Вальтере Штайнмайере и тогдашнем лидере оппозиции Пере Штайнбрюке.

Подобные обвинения впервые появились в 2013 году.

Далее секретные данные, обнародованные американским информатором Эдвардом Сноуденом, указали на то, что АНБ действительно прослушивало телефон канцлера Германии.

Когда были выдвинуты эти обвинения, Белый дом не дал прямого опровержения, но сказал, что телефон Меркель не прослушивался в то время, и не будет прослушиваться в будущем.

После нового сообщения Сноуден обвинил президента США Джо Байдена в том, что он "впервые был глубоко вовлечен в этот скандал". Байден был вице-президентом США на момент сообщения о слежке.

В Твиттере Сноуден написал: "Обязательно вся информация должна быть предана огласке не только со стороны Дании, но со стороны их старшего партнера".