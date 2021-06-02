Скачать
Среда, 02.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
Ахметов, государство или кто-то еще – кого украинцам винить за возможный рост тарифов на свет?
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
"Семь пятниц на неделе": почему инициативы Зеленского по Крыму и другим проблемам Украины могут оттолкнуть Запад
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня
Больше тяжелых случаев и меньше выздоровевших: данные по коронавирусу в Украине 2 июня

Разведка США прослушивала Меркель и других топ-политиков: подробности громкого шпионского скандала в Европе

Разведка США прослушивала Меркель и других топ-политиков: подробности громкого шпионского скандала в Европе
Обновлено 09:29 Сегодня Телеграф

Лидеры европейских государств высказали свои претензии своим заокеанским союзниками и потребовали от них объяснений в связи с обвинениями в шпионаже.

Суть конфликта излагается в статье на сайте Би-Би-Си, перевод которой предлагает "Телеграф".

Европейские державы обратились с претензиями к США и Дании в связи с сообщениями о том, что эти страны вместе шпионили за ведущими европейскими политиками, включая канцлера Германии Ангелу Меркель.

Датская телерадиокомпания DR сообщила, что Служба военной разведки Дании (ФЕ) сотрудничала с Агентством национальной безопасности США (АНБ) в вопросах сбора информации в период с 2012 по 2014 год.

Меркель - одна из тех, кто теперь требует ответов.

И Служба ФЕ, и АНБ пока не предоставили своих комментариев.

Министр обороны Дании Трине Брамсен не подтвердила и не опровергла данное сообщение, но заявила агентству AFP, что "систематическое прослушивание близких союзников недопустимо". Она не руководила министерством во время предполагаемых шпионских действий.

"Это неприемлемо между союзниками, и тем более между союзниками и европейскими партнерами", - сказал президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с Меркель.

Меркель заявила, что согласна с комментариями Макрона, но ее также успокоило осуждение этого деяния министром обороны Дании.

Сообщается, что данные также собирались и о других официальных лицах Германии, Франции, Швеции и Норвегии. Эти страны также потребовали объяснений.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила общественному телеканалу NRK: "Это неприемлемо, если страны, которые тесно сотрудничают в союзе, чувствуют необходимость шпионить друг за другом".

В чем их обвиняют?

Сообщается, что АНБ, подключившись к датским интернет-кабелям вместе с разведкой Дании ФЕ, получило доступ к текстовым сообщениям и телефонным разговорам ряда известных лиц.

Эти действия, сообщает датская телерадиокомпания, позволили АНБ получить нужные данные, используя в качестве параметров поиска номера телефонов политиков. Последующее секретное расследование этого дела Службой ФЕ проводилось под кодовым названием "Операция Данхаммер" и завершилось в 2015 году.

Журналисты DR опросили девять источников, все из них, как утверждается, имели доступ к секретной информации, имеющейся в наличии у разведки Дании.

Сообщается, что вместе с Меркель информация собиралась также о тогдашнем министре иностранных дел Германии Франк-Вальтере Штайнмайере и тогдашнем лидере оппозиции Пере Штайнбрюке.

Подобные обвинения впервые появились в 2013 году.

Далее секретные данные, обнародованные американским информатором Эдвардом Сноуденом, указали на то, что АНБ действительно прослушивало телефон канцлера Германии.

Когда были выдвинуты эти обвинения, Белый дом не дал прямого опровержения, но сказал, что телефон Меркель не прослушивался в то время, и не будет прослушиваться в будущем.

После нового сообщения Сноуден обвинил президента США Джо Байдена в том, что он "впервые был глубоко вовлечен в этот скандал". Байден был вице-президентом США на момент сообщения о слежке.

В Твиттере Сноуден написал: "Обязательно вся информация должна быть предана огласке не только со стороны Дании, но со стороны их старшего партнера".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Симоненко
Автор: Дмитрий Симоненко
Просмотры: 249

Все по теме:

Германия, США, Франция, Дания, Меркель, Разведка, Шпионский скандал, Макрон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Невероятно: от коронавируса привили целый город, результат удивил даже медиков
02 "Возможно, Зеленский что-то знает": озвучен прогноз новой агрессии России против Украины
03 Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
04 Запад знает, но молчит: что известно о роли России в истории с угоном самолета Ryanair в Беларуси
05 "Шел, шел, и упал на нож": адвокат удивила заявлением о ссадине на лбу Протасевича
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для &quot;Града&quot; (видео)
Украинские военные показали, как будут отвечать на обстрелы врага новыми реактивными снарядами для "Града" (видео)
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Long covid: известный врач сравнил последствия коронавируса с коктейлем
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Разнесшую съемную квартиру скандальную блогершу год назад спасали от суицида: появилось видео
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Кабачки с пармезаном: простой рецепт приготовления в духовке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь