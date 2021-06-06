В Дании собираются создать искусственный остров площадью в три Киева: экоактивисты негодуют

Власти Дании одобрили начало строительных работ по возведению искусственного острова Линеттхольм, который будет расположен неподалеку от Копенгагена.

Об этом пишет BBC.

Предполагается, что остров, площадью в 2,6 квадратных километра, сможет защитить столицу Дании от штормов и повышения уровня моря, а также позволит разместить на нем дома для 35 тысяч человек.

Строительство острова должно стартовать в конце 2021 года, закладку основной части фундаментов должны завершить до 2035 года, а закончить работы - до 2070 года.

Впрочем экологические группы от замысла правительства не пришли в восторг. Многие из них опасаются, что это негативно скажется на морской экосистеме и ухудшит качество воды.

Кроме того, активисты обеспокоены загрязнением воздуха в самом Копенгагене, которое будет обеспечено работой тяжелой техники и многочисленных грузовиков, которые будут доставлять почву к месту строительства.

Вместе с тем, глава ассоциации датских автомобильных грузоперевозок Карина Кристенсен говорит, что выбросы и уровень шума можно снизить за счет использования электрических грузовиков, но это обойдется дороже и потребует большего числа поездок.

Как сообщалось ранее, в Лондоне открыли первый в мире "воздушный бассейн". Полностью прозрачная конструкция находится между двумя небоскребами на высоте 40 метров, таким образом создается впечатление, что люди плавают в воздухе.