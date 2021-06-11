Страны Евросоюза одобрили въезд для туристов: названо условие для путешествий

Страны Европейского Союза договорились о смягчении ограничений на поездки в течение лета, что позволит полностью вакцинированным от коронавируса Covid-19 туристам избегать тестов или карантина и расширить перечень регионов ЕС, из которые можно спокойно путешествовать.

Об этом сообщает в пятницу, 11 июня, Reuters.

В частности, послы 27 стран-членов ЕС одобрили предложение Еврокомиссии о том, что люди, которые полностью вакцинировались минимум за 14 дней до путешествия, должны иметь возможность свободно путешествовать из одной страны ЕС в другую.

"Ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, из которой они прибывают, контролирует заражение COVID-19", - говорится в заметке.

ЕС вводит сертификаты COVID-19, которые будут указывать, что человек привит, или имеет иммунитет, поскольку раньше был инфицирован, или недавно получил отрицательный результат теста. Система должна быть готова к 1 июля, хотя некоторые страны уже запустили сертификаты раньше.

Государства-члены также смогут экстренно запретить все поездки из региона, где будет наблюдаться всплеск заболеваемости.

"Система разработана также для применения в странах, не являющихся членами Шенгенской зоны - Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании", - говорится в заметке.

Посетители из других стран также могут приехать, если могут доказать, что они вакцинированы.

Однако пограничная политика в целом является делом отдельных стран ЕС, поэтому они по-прежнему могут устанавливать свои собственные правила.

Как сообщалось, в ЕС начали признавать украинские свидетельства о вакцинации от коронавируса.