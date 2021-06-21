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В Берлине мужчина начал расстреливать людей посреди улицы: три человека тяжело ранены

В Берлине мужчина начал расстреливать людей посреди улицы: три человека тяжело ранены
Обновлено 10:00 Сегодня Телеграф

В Берлине ночью, 21 июня, произошла стрельба. Неизвестный мужчина открыл огонь посреди улицы, совершив по меньшей мере 27 выстрелов и тяжело ранив троих человек.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Известно, что ЧП произошло в районе Веддинг. После стрельбы мужчина успел скрыться до приезда копов и медиков, которые увезли в больницу троих человек. Сейчас они в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Еще один человек не пострадал, однако перенес сильный шок.

На месте стрельбы работают следователи. Район перекрыт, а стрелка, который спрятался, ищут.

Напомним, в городе Майами (штат Флорида, США) в ресторане El Mula в торговом центре Country Club произошла стрельба, в результате которой пострадало почти 30 человек.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Германия, Стрельба, Берлин, Пострадавшие.
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