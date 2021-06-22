Венгрия открывает пункт пропуска с Украиной: подробности

Со среды, 23 июня, возобновляется работа международного автомобильного (кроме автобусов) пункта пропуска "Звонково – Лонья" на украинско-венгерской границе.

Об этом сообщает во вторник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Напоминаем, что данный пункт пропуска расположен на украинско-венгерской границе в Береговском районе Закарпатской области. Он будет функционировать ежедневно с 08:00 до 19:00 (по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе Украины также призвали граждан пПри планировании зарубежных поездок ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории Венгрии.

Как сообщалось, с 23 июня также Польша открывает автомобильные пункты пропуска с Украиной.