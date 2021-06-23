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Папа римский встретился с Человеком-пауком и получил подарок (видео)

Папа римский встретился с Человеком-пауком и получил подарок (видео)
Обновлено 18:34 Сегодня Телеграф скриншот

В Ватикане в среду, 23 июня, на аудиенцию Папы Римского Франциска пришел мужчина в костюме человека-паука. В комстюме супергероя был 27-летний Маттиа Вильярдита, которого в прошлом году президент страны Серджо Маттарелла наградил за работу в детских больницах.

Об этом сообщает агентство Reuters

"Мужчина, одетый в полный, обтягивающий красно-черный и синий костюм персонажа комиксов и фильма, включая головной убор, сидел в VIP-зоне аудитории во внутреннем дворе Сан-Дамасо Ватикана", - говорится в заметке.

В конце аудиенции его представили Папе, и он подарил понтифику маску Человека-паука.

Пользователи украинского сегмента соцсетей в основном с юмором отнеслись к произошедшему.

Человек-паук и Папа_комменты

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 270

Все по теме:

Ватикан, Папа Римский, Маска, Подарок, Человек-паук, Волонтер, Маттиа Вильярдита.
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