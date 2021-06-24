На границе с Украиной вводят новые карантинные правила: подробности

Украинцам, которые решат посетить Польшу в ближайшее время, нужно будет отбыть там обязательный 10-дневный карантин.

Об этом информирует RMF 24.

Сообщается, что Польша восстанавливает карантин для всех кто прибывает из стран, не входящих в Шенгенскую зону.

Такое решение приняли из-за появления новых штаммов коронавируса, в частности - штамма "Дельта", который доминирует во всем мире. К слову, данную мутацию уже выявили и в Украине.

Отметим, что карантин действовал и ранее, однако при наличии отрицательного ПЦР-теста туриста от него освобождали. Теперь же обсервация обязательна.

Как ранее сообщал "Телеграф", на днях Минздрав Индии заявил о новой мутации коронавируса под названием delta+, и всего через два дня появилась информация, что этот вирус распространяется в 9 странах. Более того, данный штамм может быть устойчив к вакцинам.