Турция начала строить канал между Черным и Мраморным морями (фото)

В Турции в субботу, 26 июня, закладывается фундамент первого моста в рамках реализации мегапроекта – канал "Стамбул", который должен стать дублером Босфора.

Как сообщает агентство Anadolu, в закладке фундамента примут участие первые лица страны: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр транспорта Адиль Караисмаилоглу.

Впервые идею строительства канала Эрдоган выдвинул в 2011 году. Завершить проект изначально планировалось к 2023 году, однако затем этот срок был сдвинут на 2025-2026 год.

По существу, это проект искусственной водной артерии, которая может соединить Мраморное и Черное моря. Она должна пройти в 100 км от Стамбула и фактически превратит европейскую часть города в остров.

Благодаря новому каналу турецкие власти надеются разгрузить Босфор – один из самых загруженных в мире морских путей, через который каждый год проходит 53 тыс. судов.

Глубина канала составит в среднем 20,75 м, ширина 275 м. По берегам канала "Стамбул" планируется построить новые города. Ожидается, что новый канал в день сможет пропускать около 160 судов, по маршруту пути планируется возвести 10 мостов.

Отметим, недавно Турция обнаружила новое крупное месторождение природного газа на шельфе Черного моря, однако официально пока этого не подтверждает.