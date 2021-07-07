Эсминец США открыл огонь в Черном море: чем отвечает Россия?

В конце июня новость о противостоянии между британским военным кораблем “Defender” и российскими военными облетела весь мир. Происходящее было заснято на видео. Русские самолеты пикировали возле британского судна и делали враждебные предупреждения. Инцидент произошел в Черном море, где США и десятки других стран традиционно проводят военные учения.

Статья на сайте "CBS News" рассказывает о части учений, проходящих в Черном море, с участием корабля ВМС США "Ross". "Телеграф" предлагает вам познакомиться с ее переводом.

Россия отказалась пропускать иностранные корабли через участок, который она считает своей территорией, которую Москва в одностороннем порядке аннексировала у Украины в 2014 году. Россия пригрозила бомбить любые суда, которые заходят в этот район.

Эсминец ВМС США "Ross" недавно покинул украинский порт Одесса, чтобы возглавить военные учения в Черном море, а Холли Уильямс - единственный корреспондент американской сети "CBS News" на борту военного корабля.

На этой неделе эсминец «Ross» выполнял маневры в тысячи километров от восточного побережья Соединенных Штатов, поскольку Черное море, по мере ухудшения отношений между Америкой и Россией, превращается в место потенциального конфликта.

Холли Уильямс наблюдала, как американские моряки открывали огонь по вражескому кораблю, прицеливались по вражеским боевым самолетам и подвергались атаке истребителей. Это была просто симуляция - военные учения с боевой стрельбой, в которых участвовали 28 американских военных союзников.

Но реальный соперник Америки, похоже, внимательно следил за учениями. Четыре российских корабля по очереди следили за кораблем ВМС США "Ross", а поблизости неоднократно кружили российские истребители.

Капитан Джон Д. Джон, ветеран ВМС США, прослуживший на флоте уже 20 лет, заявил Холли Уильямс из "CBS News", что его это не беспокоит. Чтобы спровоцировать настоящее столкновение, потребуется гораздо больше, чем присутствие русских поблизости.

"Если кто-то откроет по вам огонь, это станет основанием для принятия мер самообороны", - сказал он. "Если кто-то ведет себя агрессивно, и вы чувствуете угрозу, вы имеете право защищаться".

Когда в прошлом месяце британский военный корабль "Defender" вошел в воды у Крыма, в Черном море он подвергся более враждебной тактике. Правительство Великобритании опровергло утверждения Москвы о том, что российские самолеты сбросили бомбы на пути их корабля ВМС и произвели предупредительные выстрелы, но российские военные действительно угрожали начать атаку.

В радиопередаче об инциденте слышно, как российский офицер предупреждает британское судно на английском языке с сильным акцентом: "Если вы не измените курс, я буду стрелять".

Россия более семи лет назад направила солдат для незаконного захвата контроля над Крымским полуостровом и аннексировала его у соседней Украины, но США и их союзники не признают российский захват, и движение военного корабля в водах Крыма четко дает это понять.

Россия пригрозила бомбить в будущем иностранные военные корабли, которые заходят в эти воды.

Учения, в которых участвует корабль ВМС США "Ross", проходят в нескольких километрах от этого участка Черного моря, и американский военный корабль хорошо вооружен ракетами "Tomahawk" и "Harpoon", а также торпедами.

Командир Джон сравнивает военные корабли США со швейцарским армейским ножом. Они хорошо оснащены, чтобы отражать агрессию вражеских кораблей, самолетов и даже подводных лодок.

Во время учений "Си Бриз 2021" ВМС США продемонстрировали это, отчасти чтобы успокоить американских союзников.

"Наш послание состоит в том, что международное воздушное пространство и воды предназначены для всех, а не принадлежат одной стране", - заявил капитан Джон Д. Джон в интервью корреспонденту "CBS News".

США заявляют, что они привержены поддержанию безопасности в Черном море, и это важно для друзей Америки в регионе, включая многие страны, которые живут в непосредственной близости от России и опасаются посягательства России.