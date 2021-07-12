ЕС продлил экономические санкции против России

Санкции для отдельных секторов экономики Российской Федерации продлили до 31 января 2022 года из-за дестабилизации Украины.

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Решение Совет Европы принял после оценки состояния выполнения Минских соглашений в конце июня.

"В свете того факта, что эти договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции, действующие против страны", — сказано в сообщении.

Экономические санкции против Российской Федерации впервые применили 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине. С 2015 года их длительность напрямую связана с выполнением Минских соглашений в полном объеме.

Санкции относятся к банковской деятельности, запрещают финансовую помощь и брокерскую деятельность финучреждениям РФ, импорт, экспорт и передачу материалов оборонной сферы и товаров двойного назначения.

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