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ЕС продлил экономические санкции против России

ЕС продлил экономические санкции против России
14:05 Сегодня Телеграф European Council

Санкции для отдельных секторов экономики Российской Федерации продлили до 31 января 2022 года из-за дестабилизации Украины. 

Об этом сообщает сайт Совета ЕС.

Решение Совет Европы принял после оценки состояния выполнения Минских соглашений в конце июня. 

"В свете того факта, что эти договоренности не полностью выполняются Россией, лидеры ЕС единогласно решили продлить экономические санкции, действующие против страны", — сказано в сообщении.

Экономические санкции против Российской Федерации впервые применили 31 июля 2014 года в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине. С 2015 года их длительность напрямую связана с выполнением Минских соглашений в полном объеме. 

Санкции относятся к банковской деятельности, запрещают финансовую помощь и брокерскую деятельность финучреждениям РФ, импорт, экспорт и передачу материалов оборонной сферы и товаров двойного назначения. 

Ранее "Телеграф" писал, что от ЕС требуют наказать Лукашенко за "атаку мигрантами"

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 302

Все по теме:

Санкции, Экономика, Европейский союз, РФ, Минские соглашения.
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