В Уэльсе в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад (фото)

В Уэльсе (Великобритания) в библиотеку Шеффилдского собора вернули книгу, которую там взяли более 300 лет назад.

Об этом сообщает Ukrinform.

Жительница Великобритании нашла книгу среди вещей своей крестной матери. В завещании покойная отметила, что "Веру и практику англиканской церкви" необходимо вернуть в собор, где она ее и взяла.

Таким образом книга попала в родные стены через столетия.

В Англії до бібліотеки собору повернули книгу, яку взяли почитати понад 300 років тому!

Мешканка Уельсу знайшла книгу серед речей своєї хрещеної матері. У заповіті покійної зазначалося, що "Віру і практику англіканської церкви" необхідно повернути до Шеффілдського собору. pic.twitter.com/taN2xARs4b