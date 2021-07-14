Скачать
Среда, 14.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина
"Не так вас поняли": Facebook по ошибке удалил пост посла Украины в Чехии с мнением о статье Путина
"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
"Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
"Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине

В Уэльсе в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад (фото)

В Уэльсе в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад (фото)
04:28 Сегодня Телеграф

В Уэльсе (Великобритания) в библиотеку Шеффилдского собора вернули книгу, которую там взяли более 300 лет назад.

Об этом сообщает Ukrinform.

Жительница Великобритании нашла книгу среди вещей своей крестной матери. В завещании покойная отметила, что "Веру и практику англиканской церкви" необходимо вернуть в собор, где она ее и взяла.

Таким образом книга попала в родные стены через столетия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
Просмотры: 78

Все по теме:

Англия, Великобритания, Книга, Собор, Уэльс, Шеффилдский собор.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Аваков опубликовал в соцсетях свое первое фото после подписания заявления об отставке
02 "Зеленский делает шаг к уличным протестам": к каким последствиям может привести отставка Авакова и поддержит ли ее Рада
03 Ермак усиливается: Зеленский представил "слугам" кандидата на место Авакова
04 "Путин уже не просто угрожает, а говорит прямо", - эксперт о подтексте статьи президента РФ об Украине
05 "Посмотрите на нее, она голосовала за марихуану!": Тимошенко и Стефанишина устроили скандал в Раде (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Отставка Авакова с поста главы МВД: что известно к этой минуте
Суд постановил арестовать имущество &quot;правой руки Медведчука&quot;
Суд постановил арестовать имущество "правой руки Медведчука"
Только для своих: В &quot;Слуге народа&quot; анонсировали закрытое мероприятие с участием Зеленского и Кабмина
Только для своих: В "Слуге народа" анонсировали закрытое мероприятие с участием Зеленского и Кабмина
Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 14 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь