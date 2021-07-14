В Уэльсе в библиотеку вернули книгу, которую взяли почитать 300 лет назад (фото)

В Уэльсе (Великобритания) в библиотеку Шеффилдского собора вернули книгу, которую там взяли более 300 лет назад.
Об этом сообщает Ukrinform.
Жительница Великобритании нашла книгу среди вещей своей крестной матери. В завещании покойная отметила, что "Веру и практику англиканской церкви" необходимо вернуть в собор, где она ее и взяла.
Таким образом книга попала в родные стены через столетия.
В Англії до бібліотеки собору повернули книгу, яку взяли почитати понад 300 років тому!
Мешканка Уельсу знайшла книгу серед речей своєї хрещеної матері. У заповіті покійної зазначалося, що "Віру і практику англіканської церкви" необхідно повернути до Шеффілдського собору. pic.twitter.com/taN2xARs4b
— Ukrinform (@UKRINFORM) July 13, 2021
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