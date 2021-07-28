Взрыв на химзаводе в Германии унес жизни двух человек, более трех десятков пострадали

В результате чрезвычайного происшествия в городе Леверкузен (Германия) на химпредприятии, где, по предварительным данным, взорвалась цистерна с топливом, два человека погибли, еще 31 человек пострадал, а еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести.

Об этом в среду, 28 июля, информирует Reuters.

Известно, что катастрофа произошла на территории Chempark Leverkusen, являющимся большим индустриальным парком для химических компаний. Его представители заявили, что из-за взрыва на мусороперерабатывающем заводе в районе Буерриг начался пожар.

В результате взрыва серьезные ранения получили двое сотрудников, также продолжались поиски еще пятерых человек, которые находились в зоне ЧП, отмечает Mirror.

Для ликвидации последствий взрыва были задействованы пожарные и специалисты экстренных служб. Последние - для выяснения уровня загрязнения воздуха. Также, органы правопорядка заблокировали дороги и автобаны в черте города.

Опасаясь распространения опасных газов с Chempark Leverkusen, жителям рекомендовали оставаться дома и держать окна и двери закрытыми.

Федеральное управление гражданской защиты и помощи в случае стихийных бедствий Германии классифицировало взрыв как "крайнюю угрозу".

Как сообщалось, 20 июля на заводе "Ровноазот" произошел взрыв, в результате чего в воздух выбросило облако желтого смога.