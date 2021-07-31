В Берлине произошел конфликт с поножовщиной и пистолетами: 4 человека серьезно ранены

В Берлинском районе Веддинг на стоянке строительного супермаркета произошел конфликт в котором пострадали 4 человека. Ссора случилась в пятницу, 30 июля, вечером.

Об этом сообщает местное издание Berliner Zeitung.

В стрельбе и поножовщине на парковке супермаркета пострадали трое мужчин и одна женщина, их доставили в больницу. Полиция утверждает, что это было нападение на конкретную жертву. Одного из фигурантов конфликта арестовали, его ранее допрашивали как свидетеля.

Также полиция разыскивает других нападавших, которые скрылись на машине. Во время побега они также зацепили еще одну женщину, но она не обращалась за медицинской помощью.

Расследование продолжается. По одной из версий - конфликт возник между двумя большими группами арабского происхождения.

Ранее "Телеграф" писал, что поезд, который ехал в Берлин, столкнулся с грузовиком и сошел с рельс.