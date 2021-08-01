У берегов Греции произошло сильное землетрясение

Природное явление случилось в 04.31 по времени UTC.

Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 60,8 км к юго-западу от острова Кос в Эгейском море, как сообщает СМИ.

На территории, вблизи которой произошли колебания земной поверхности, проживают около 19 000 человек. Очаг залегал на глубине 11 км.

По словам ученых института, угрозы цунами во время явления не было.

Информация о погибших или пострадавших в полицию, медслужбу Греции и Турции пока что не поступала.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 10 июля в Таджикистане произошло землетрясение - погибли 5 человек.

Напоминаем, что 24 июля, столицу Филиппин Манилу затопило из-за сильных муссонных дождей, усиленных тайфуном.