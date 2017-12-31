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В Вашингтоне из-за низких температур ввели чрезвычайное положение

Вашингтон
08:41 Сегодня Телеграф
Фото: Корреспондент.net

Новости мира: Мэр американской столицы отметила, что на улице слишком холодно находится, в Вашингтоне сейчас ночью температура падает до -10 градусов по Цельсию

В столице США введено чрезвычайное положение из-за понижения температуры до –10 градусов по Цельсию ночью. Об этом в Facebook сообщила Мюриэль Баузер – мэр федерального округа Колумбия, в который входит Вашингтон.

"Мы ввели в действие наш "Чрезвычайный план по холодной погоде", который будет действовать до вторника, 2 января 2018 года", – сообщила она.

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Баузер объяснила, что в Вашингтоне "просто слишком холодно находится на улице" и призвала горожан проявлять заботу друг о друге, а бездомных – обращаться на горячую линию.

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Новости мира, Вашингтон, Мороз, США, Температура.
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