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Министерство внутренней безопасности США изучит нарушения на выборах Трампа

Белый дом
22:38 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Заключение президентской комиссии о фальсификациях на выборах 2016 года направят в министерство безопасности США.

Белый дом направит министерству внутренней безопасности США предварительное заключение распущенной президентской комиссии по честным выборам о возможных фальсификациях на выборах 2016 года.

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"Мы продолжим изучать наилучшие пути, поскольку комиссии больше не существует. Мы направим предварительное заключение комиссии в министерство внутренней безопасности и определимся с дальнейшими шагами", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс журналистам в четверг.

Она отметила, что администрация Д.Трампа "дает министерству взять процесс в свои руки".

Накануне президент США Д.Трамп подписал указ о роспуске комиссии по расследованию возможных фальсификаций на президентских выборах 2016 года и поручил данный вопрос министерству внутренней безопасности.

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Новости мира, Белый дом, Выборы 2016, Выборы в США, Дональд Трамп, США, Фальсификация выборов.
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