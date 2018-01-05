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В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые
Новости мира: В Мексике автобус с рабочими упал с моста в водоем между городами Аутлан и Эль-Груль, погибли 9 человек, еще 7 ранены.
В Мексике 5 января автобус с рабочими упал с моста в водоем, 9 человек погибли, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на информацию в Тwitter местной службы гражданской обороны.
"По информации правоохранителей, транспортное средство упало с моста в водоем между городами Аутлан и Эль-Грульо. Внутри микроавтобуса находились рабочие. В результате ДТП девять человек погибли, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении.
Напомним, по меньшей мере 12 человек погибли в США из-за сильных холодов.
Telegraf.com.ua