В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые

В Мексике 5 января автобус с рабочими упал с моста в водоем, 9 человек погибли, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на информацию в Тwitter местной службы гражданской обороны.

"По информации правоохранителей, транспортное средство упало с моста в водоем между городами Аутлан и Эль-Грульо. Внутри микроавтобуса находились рабочие. В результате ДТП девять человек погибли, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 12 человек погибли в США из-за сильных холодов.