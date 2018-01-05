Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья Рада существенно увеличила финансирование строительства доступного жилья
Новости: Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки Геращенко: Намерения не злить Москву лишь развязывают ей руки
Новости: Биатлон. Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва Мужской спринт в Оберхофе под угрозой срыва
Новости: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

В Мексике автобус упал с моста в реку, есть погибшие и раненые
10:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: В Мексике автобус с рабочими упал с моста в водоем между городами Аутлан и Эль-Груль, погибли 9 человек, еще 7 ранены.

В Мексике 5 января автобус с рабочими упал с моста в водоем, 9 человек погибли, еще 7 получили ранения. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на информацию в Тwitter местной службы гражданской обороны.

"По информации правоохранителей, транспортное средство упало с моста в водоем между городами Аутлан и Эль-Грульо. Внутри микроавтобуса находились рабочие. В результате ДТП девять человек погибли, еще семеро получили ранения", - говорится в сообщении.

Напомним, по меньшей мере 12 человек погибли в США из-за сильных холодов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Автобус с людьми упал в реку, В Мексике с моста упал автобус, Погибшие, Раненые.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

США согласны отменить учения с Южной Кореей на время Олимпиады Министерство внутренней безопасности США изучит нарушения на выборах Трампа Непогода в Нью-Йорке: введен режим чрезвычайной ситуации

Последние новости

Минобразования будет проводит аттестацию научных учреждений и вузов по-новому Лидер "Зари" может продолжить карьеру в России Бритни Спирс показала, как отдыхает с сыновьями на пляже
Сегодня читают
01 Харьковский тракторный завод показал, как собирают новейший украинский трактор (Видео)
02 САП направила в суд бумаги по чиновнику, нанесшему Украине ущерб на 1,6 млрд грн
03 "Сельта" - "Барселона" 1:1: события матча
04 Армия США отправляет "на пенсию" знаменитый боевой дрон MQ-1 Predator (Видео)
05 НБУ утвердил ряд новаций по кассовым операциям в гривне
Новости сегодня
11:35 Основной вратарь "Баварии" приступил к тренировкам с командой
11:26 НКРСИ рекомендовала операторам обеспечить предоставление абонентам всех услуг
11:18 Лучшие мультфильмы 2018 года, которые ждут даже взрослые (Видео)
11:17 Биатлон. Где смотреть мужской спринт в Оберхофе
11:14 В оккупированном Симферополе опять прошли обыски в домах крымских татар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Аброськин рассказал, как продвигается следствие по делу Ноздровской В НПУ сообщили, как продвигается следствие по делу Ноздровской
Новости: Стало известно, сколько денег предусмотрено на Верховную Раду в 2018 году Сколько денег предусмотрено на Раду в 2018 году
Новости: В Украине 5 января ухудшатся погодные условия В Украине 5 января ухудшатся погодные условия
Новости: Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018 Рецепт дня: приготовление кутьи на Рождество 2018
Добавить комментарий
0