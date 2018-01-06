Трамп надеется на успешный диалог между Южной Кореей и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

"Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в отношениях между (Южной Кореей и КНДР - прим. ред)", - приводит слова президента американский телеканал Си-Би-Эс.

Президент США также не отверг возможность телефонных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция. Мы очень тверды. Но я бы смог (говорить с Ким Чен Ыном - прим. ред) - несомненно, я сделал бы так. С этим вообще нет проблем", - цитирует Си-Би-Эс президента.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.