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Трамп надеется на успешный диалог между Южной Кореей и КНДР

Дональд Трамп
22:45 Сб, 6 Январь 2018 Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент США Дональд Трамп пожелал успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР и не отверг возможность телефонных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам в субботу, что желает успеха переговорам между Южной Кореей и КНДР.

"Я надеюсь, это сработает. Я очень хочу увидеть, как это сработает в отношениях между (Южной Кореей и КНДР - прим. ред)", - приводит слова президента американский телеканал Си-Би-Эс.

Президент США также не отверг возможность телефонных переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Я всегда верю в диалог. Вы знаете, вот в чем заключается наша позиция. Мы очень тверды. Но я бы смог (говорить с Ким Чен Ыном - прим. ред) - несомненно, я сделал бы так. С этим вообще нет проблем", - цитирует Си-Би-Эс президента.

Трамп назвал себя "очень стабильным гением"

Ранее сообщалось, что Южная Корея и КНДР договорились провести на следующей неделе переговоры на высоком уровне, чтобы обсудить способы улучшения двусторонних отношений, а также возможное участие северокорейских спортсменов в зимних Олимпийских играх, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

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Новости мира, Дональд Трамп, КНДР, Переговоры, Президент США, Успех, Южная Корея.
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