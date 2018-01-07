В Белом доме высказались в защиту психического здоровья Трампа

Ведущие представители администрации президента США Дональда Трампа высказываются в защиту его психического здоровья после публикации скандальной книги журналиста Майкла Волффа, рисующей довольно нестабильный портрет президента.

Об этом сообщает ВВС Украина.

В частности, руководитель ЦРУ Майк Помпео, назначенный Трампом в прошлом году, в интервью Fox News назвал описанный в книге недостаток компетенции у президента "абсурдом и чистой фантазией".

"Президент заинтересован, он понимает сложные вещи, он задает нашей команде в ЦРУ действительно сложные вопросы", — заявил Помпео, отвергнув упреки в том, что Трампу якобы не хватает любознательности.

Тем временем президентский политический советник Стивен Миллер в интервью CNN также поддержал Трампа, назвав его "политическим гением". Он назвал журналиста Майкла Волффа "мусорным автором мусорной книжки", а про бывшего советника президента Трампа Стива Беннона, на которого в книге ссылается Вулфф, заявил, что тот "не имеет связи с реальностью".

Вместе с тем появление Миллера на CNN закончилось тем, что ведущий телеканала Джейк Теппер оборвал политического советника, назвав его "угодливым".

Ранее в защиту психического здоровья президента США высказался госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Книга журналиста Майкла Волффа "Огонь и ярость: в коридорах Белого дома Трампа", публикации которой пытались не допустить адвокаты действующего президента США, была написана на основе 200 интервью. В ней среди прочего приводятся интервью бывшего главного стратега Белого дома Стива Беннона, который сделал множество неприятных для Трампа заявлений. Например, он назвал "предательством" встречу между сыном Трампа и группой россиян в преддверии президентских выборов 2016 года, которую в рамках расследования о возможном вмешательстве России в американские выборы сейчас изучает специальный прокурор Роберт Мюллер.

В книге Волффа приводятся сенсационные заявления, в частности о том, что команда Трампа была шокирована и напугана, когда выяснилось, что он победил; его жена Мелания в ночь подсчета голосов рыдала - "и не от счастья"; Трамп был зол, что главные знаменитости проигнорировали его инаугурацию; попав в Белый дом, президент решил, что он его раздражает и даже немного пугает; Иванка Трамп насмехалась над стилем прически отца и часто рассказывала друзьям, как он этого добивается.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс назвала книгу "грязной таблоидной выдумкой", наполненной лживой и недостоверной информацией, полученной у людей, не имеющих доступа к президенту или влияния в Белом доме.

А представители Мелании Трамп подчеркнули, что она всячески поддерживала выдвижение мужа в президенты.