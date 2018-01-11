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Тиллерсон рассказал, когда будет принято решение по санкциям к Ирану

Рекс Тиллерсон
22:31 Чт, 11 Январь 2018 Телеграф
УНИАН

Новости мира: Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу приостановления санкций в отношении Ирана.

Президент США Дональд Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу того, готов ли он и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Об этом журналистам заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

"Он собирается принять это решение сегодня (в четверг) днем. У нас с ним запланирована сегодня встреча в Овальном кабинете (Белого дома)", - отметил глава Госдепартамента. Тиллерсон не стал отвечать на вопрос о том, какие рекомендации он даст главе государства. Шеф американской дипломатии также не уточнил, когда будет объявлено об этом.

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Новости мира, Госдеп, Дональд Трамп, Иран, Рекс Тиллерсон, Санкции, Штрафы.
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