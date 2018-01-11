https://telegraf.com.ua/files/2018/01/p_53233871-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/3847463-tillerson-rasskazal-kogda-budet-prinyato-reshenie-po-sanktsiyam-k-iranu.html
Тиллерсон рассказал, когда будет принято решение по санкциям к Ирану
Новости мира: Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил, что Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу приостановления санкций в отношении Ирана.
Президент США Дональд Трамп примет в четверг окончательное решение по поводу того, готов ли он и дальше приостанавливать действие односторонних санкций в отношении Ирана, замороженных ранее в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
Об этом журналистам заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
"Он собирается принять это решение сегодня (в четверг) днем. У нас с ним запланирована сегодня встреча в Овальном кабинете (Белого дома)", - отметил глава Госдепартамента. Тиллерсон не стал отвечать на вопрос о том, какие рекомендации он даст главе государства. Шеф американской дипломатии также не уточнил, когда будет объявлено об этом.
Telegraf.com.ua