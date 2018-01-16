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В США родители держали в рабстве 13 детей

Супруги держали в рабстве 13 собственных детей
11:45 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В американском штате Калифорния задержали родителей, которые удерживали на цепи 13 собственных детей.

Полиция Калифорнии арестовала супругов, которые удерживали в заключении 13 собственных детей. Как сообщает DW, о жестоком отношении родителей к детям в полицию сообщила 17-летняя дочь, которая сумела сбежать из дома.

По данным полиции, некоторые дети были прикованы цепями к кроватям и находились в темных вонючих помещениях. ОВ свою очередь, задержанные 57-летний Дэвид Аллен Терпинен и 49-летняя Анна Луиза Терпин не смогли объяснить причины такого отношения к детям.

Все дети супругов имели признаки недоедания и были "очень грязные". Семерых из них пришлось доставить в больницу для оказания медицинской помощи. Сообщается, что семеро содержащихся в заключении уже совершеннолетние - от 18 до 29 лет. Соседи Терпенов рассказали журналистам, что им было известно о том, что это - многодетная семья. Но никто не знал, сколько именно детей имеют супруги, ведь дети не так часто выходили на улицу.

Супругов обвиняют в пытках и жестком отношении к детям. Суд уже определил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью освобождения под залог в размере 9 миллионов долларов для каждого.

Как сообщалось, по данным Международной организации по миграции, почти к половине всех выявленных случаев торговли детьми причастны члены семьи или другие родственники. Сюда же входят случаи, когда детей используют в качестве уличных попрошаек и в качестве домашней прислуги.

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Новости мира, Дети, Калифорния, Рабство, США.
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