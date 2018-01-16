Экс-стратег Трампа вызван на допрос по делу вмешательства в выборы

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон был вызван спецпрокурором США Робертом Мюллером для дачи показаний перед присяжными в рамках федерального расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times.

Вызов был направлен Бэннону на прошлой неделе.

Это первый случай, отмечает издание, когда члена внутреннего круга президента Трампа обязывают дать показания перед жюри присяжных.

Издание предполагает, что спецпрокурор США пошел на такой прием, чтобы заставить Бэннона согласиться дать показания подчиненным Мюллера в более непринужденной обстановке. Поэтому существует вероятность, что экс-советник президента будет давать показания команде Мюллера, а не в суде перед присяжными.

Ранее во вторник Бэннон свидетельствовал на закрытом заседании в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, который расследует вмешательство России в выборы президента.