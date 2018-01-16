Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко: Россия хочет уничтожить украинское государство как таковое Порошенко: Россия хочет уничтожить украинское государство как таковое
Новости: В США отреагировали на размещение системы С-400 в Крыму В США отреагировали на размещение системы С-400 в Крыму
Новости: Коноплянка обошел Ярмоленко в рейтинге лучших футболистов Бундеслиги Коноплянка обошел Ярмоленко в рейтинге лучших футболистов Бундеслиги
Новости: В Красном море обнаружены древнеегипетские корабли возрастом 3,5 тысячи лет В Красном море обнаружены корабли возрастом 3,5 тысячи лет

Экс-стратег Трампа вызван на допрос по делу вмешательства в выборы

Стив Бэннон
22:43 Вт, 16 Январь 2018 Телеграф
eurointegration.com.ua

Новости мира: Спецпрокурор США вызвал экс-стратега Трампа свидетельствовать перед присяжными.

Бывший главный стратег Белого дома Стив Бэннон был вызван спецпрокурором США Робертом Мюллером для дачи показаний перед присяжными в рамках федерального расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Об этом сообщает The New York Times.

Вызов был направлен Бэннону на прошлой неделе.

Это первый случай, отмечает издание, когда члена внутреннего круга президента Трампа обязывают дать показания перед жюри присяжных.

Издание предполагает, что спецпрокурор США пошел на такой прием, чтобы заставить Бэннона согласиться дать показания подчиненным Мюллера в более непринужденной обстановке. Поэтому существует вероятность, что экс-советник президента будет давать показания команде Мюллера, а не в суде перед присяжными.

Ранее во вторник Бэннон свидетельствовал на закрытом заседании в Комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, который расследует вмешательство России в выборы президента.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Вмешательство в выборы США, Роберт Мюллер, Спецпрокурор США, Стив Беннон, США.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости США

Трамп предупредил ЕС о выходе из сделки по атому Ирана Трампа в Сенате США сравнили со Сталиным Во время пожара на судне во Флориде пострадали более 15 человек

Последние новости

Суицид на железной дороге: сообщение между Лондоном и Парижем приостановлено Пятеро украинских саночников выступят на Олимпиаде-2018 Посол США в Украине не находит нарушения закона в действиях НАБУ
Сегодня читают
01 В НКРЭКУ отметили подорожание газа для населения
02 В США отреагировали на размещение системы С-400 в Крыму
03 Неожиданные полезные свойства имбиря
04 Суицид на железной дороге: сообщение между Лондоном и Парижем приостановлено
05 "Реал" готов продать Роналду
Новости сегодня
00:52 Удивительные перевоплощения актеров ради фильмов (Фото)
00:17 Что необходимо знать о штрафах, связанных с налогом на недвижимость
23:44 Коллекция очень смешных снимков о страданиях мужчин во время шопинга
23:32 Что произойдет, если в двигатель автомобиля залить жидкий азот (Видео)
23:27 Перес разрешил агенту Роналду искать новый клуб
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Гройсман пообещал поддержать инвестициями научное сообщество Гройсман поддержит инвестициями научное сообщество
Новости: Выборы в РФ: Навальный пожаловался в Конституционный Суд Навальный пожаловался в Конституционный Суд
Новости: В НКРЭКУ отметили значительное подорожание газа для населения В НКРЭКУ отметили подорожание газа для населения
Новости: История медицины: эксперимент Розенхана, который перевернул мир психиатрии История медицины: эксперимент Розенхана, который перевернул мир психиатрии
Добавить комментарий
0