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Тиллерсон: РФ не выполняет требования всех санкций против КНДР

Рекс Тиллерсон
12:59 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Госсекретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении всех санкций ООН в отношении Северной Кореи по поводу программы ядерного оружия.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении всех санкций ООН в отношении Северной Кореи в отношении программы ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Для нас очевидно, что они не применяют в полном объеме санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет определенные санкции", - подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, невыполнение Россией санкций ООН в первую очередь касается топлива и некоторых других сфер. Более детальных комментариев он не предоставил.

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Как сообщалось, накануне Тиллерсон заявлял, что Соединенные Штаты считают необходимым еще более усилить давление на режим в Пхеньяне, чтобы заставить его сесть за стол переговоров для обеспечения мира в регионе Корейского полуострова.

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Все по теме:

Новости мира, Невыполнение санкций ООН, Обвинение, Программа ядерного оружия, Рекс Тиллерсон, РФ, Северная Корея.
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