Тиллерсон: РФ не выполняет требования всех санкций против КНДР

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон обвинил Россию в невыполнении всех санкций ООН в отношении Северной Кореи в отношении программы ядерного оружия. Об этом сообщает Reuters.

"Для нас очевидно, что они не применяют в полном объеме санкции, и есть некоторые доказательства того, что они могут свести на нет определенные санкции", - подчеркнул Тиллерсон.

По его словам, невыполнение Россией санкций ООН в первую очередь касается топлива и некоторых других сфер. Более детальных комментариев он не предоставил.

Как сообщалось, накануне Тиллерсон заявлял, что Соединенные Штаты считают необходимым еще более усилить давление на режим в Пхеньяне, чтобы заставить его сесть за стол переговоров для обеспечения мира в регионе Корейского полуострова.