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"Шатдаун" в США: Статую Свободы закрыли из-за недостатка средств

Статуя Свободы
12:57 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Нью-Йорке Статуя Свободы и остров Эллис закроют для посетителей в связи с недостатком ассигнований до дальнейшего уведомления.

В Нью-Йорке Статуя Свободы и остров Эллис закрылись для посетителей "из-за недостатка ассигнований". Такое сообщение 20 января появилось на официальной странице в Twitter музейного комплекса.

"Статуя Свободы и остров Эллис закрыты из-за недостатка ассигнований", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что Статуя Свободы и остров Эллис закрыты "до дальнейшего уведомления".

Как известно, в США с 20 января была частично приостановлена работа госучреждений, поскольку Сенат не принял резолюцию о финансировании правительства на ближайшие четыре недели. Сенаторы-демократы отказались поддержать резолюцию из-за отмены Дональдом Трампом программы DACA, которая позволяет детям нелегальных мигрантов получить легальный статус в США.

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Приостановка работы коснется примерно половины из двух миллионов федеральных служащих США. Если ситуация не решится до 22 января, они не смогут выйти на работу.

Статуя Свободы и остров Эллис входят в Службы национальных парков США - федеральное агентство, которое руководит многими историческими объектами и теми, которые охраняются США, напоминает "Медуза".

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Новости мира, Закрытие, Недостаток средств, Нью-Йорк, Остров Эллис, Посетители, Статуя Свободы, США.
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