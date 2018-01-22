В Техасе в школе произошла стрельба, ранена ученица

По меньшей мере один ребенок получил ранение вследствие инцидента со стрельбой, который произошел в одной из старших школ американского штата Техас.

Инцидент произошел в понедельник утром, сообщило информагентство Associated Press.

"15-летяняя ученица была ранена во время стрельбы в кафе старшей школы в Техасе в понедельник утром, 16-летний парень - также ученик этой школы - был арестован", - сообщили в офисе шерифа.

Стрелок скрылся с места инцидента сразу после стрельбы, впрочем вскоре был задержан полицией.

Инцидент произошел в городке Итали, что в 70 км от столицы штата - города Даллас. Обстоятельства стрельбы в школе, в том числе мотивы, а также количество учеников, которые в этот момент находились в опасной близости, устанавливаются местными правоохранителями. Известно, что инцидент произошел перед началом занятий, в 7:50 утра.

Городок Итали считается одним из наименьших в штате, с населением около 2000 человек. В общей сложности в школе учится около 600 детей из города и близлежащих населенных пунктов.