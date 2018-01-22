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В Техасе в школе произошла стрельба, ранена ученица

Место стрельбы
22:23 Пн, 22 Январь 2018 Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости мира: В одной из американских школ в округе Эллис, штат Техас, произошла стрельба.

По меньшей мере один ребенок получил ранение вследствие инцидента со стрельбой, который произошел в одной из старших школ американского штата Техас.

Инцидент произошел в понедельник утром, сообщило информагентство Associated Press.

"15-летяняя ученица была ранена во время стрельбы в кафе старшей школы в Техасе в понедельник утром, 16-летний парень - также ученик этой школы - был арестован", - сообщили в офисе шерифа.

Стрелок скрылся с места инцидента сразу после стрельбы, впрочем вскоре был задержан полицией.

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Инцидент произошел в городке Итали, что в 70 км от столицы штата - города Даллас. Обстоятельства стрельбы в школе, в том числе мотивы, а также количество учеников, которые в этот момент находились в опасной близости, устанавливаются местными правоохранителями. Известно, что инцидент произошел перед началом занятий, в 7:50 утра.

Городок Итали считается одним из наименьших в штате, с населением около 2000 человек. В общей сложности в школе учится около 600 детей из города и близлежащих населенных пунктов.

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Новости мира, Стрельба, США, Техас, Эллис.
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