https://telegraf.com.ua/files/2018/01/p_540656931-150x90.jpg Мир, США https://telegraf.com.ua/mir/usa/3876690-tramp-ozhidaet-pritoka-investitsiy-v-ssha-posle-svoey-rechi-v-davose.html
Трамп ожидает притока инвестиций в США после своей речи в Давосе
00:55 Сегодня Телеграф
Новости мира: Президент США посчитал свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе успешной, о чем он заявил в Twitter.
Президент США Дональд Трамп считает, что многие люди, которых он встретил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, будут инвестировать в экономику США, написал он в пятницу на своей странице в Twitter.
Д.Трамп также отметил, что его выступление на форуме хорошо приняли.
Трампу пришлось просить прощения за ретвиты
"Отправляюсь домой после двух замечательных дней в Давосе, Швейцария. Речь об экономическом возрождении США была хорошо принята. Многие из тех, кого я встретил, будут инвестировать в США", - написал Д.Трамп.
Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что экономика США переживает сильный экономический рост и наступает лучшее время для инвестиций в страну.
Telegraf.com.ua