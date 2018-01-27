Трамп ожидает притока инвестиций в США после своей речи в Давосе

Президент США Дональд Трамп считает, что многие люди, которых он встретил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, будут инвестировать в экономику США, написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что его выступление на форуме хорошо приняли.

"Отправляюсь домой после двух замечательных дней в Давосе, Швейцария. Речь об экономическом возрождении США была хорошо принята. Многие из тех, кого я встретил, будут инвестировать в США", - написал Д.Трамп.

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что экономика США переживает сильный экономический рост и наступает лучшее время для инвестиций в страну.