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Трамп ожидает притока инвестиций в США после своей речи в Давосе
00:55 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: Президент США посчитал свою речь на Всемирном экономическом форуме в Давосе успешной, о чем он заявил в Twitter.

Президент США Дональд Трамп считает, что многие люди, которых он встретил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, будут инвестировать в экономику США, написал он в пятницу на своей странице в Twitter.

Д.Трамп также отметил, что его выступление на форуме хорошо приняли.

Трампу пришлось просить прощения за ретвиты

"Отправляюсь домой после двух замечательных дней в Давосе, Швейцария. Речь об экономическом возрождении США была хорошо принята. Многие из тех, кого я встретил, будут инвестировать в США", - написал Д.Трамп.

Ранее в пятницу Д.Трамп заявил, что экономика США переживает сильный экономический рост и наступает лучшее время для инвестиций в страну.

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Новости мира, Всемирный экономический форум, Давос, Дональд Трамп, США.
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