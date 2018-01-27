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В Минобороны США рассказали, чем ответить на угрозы со стороны КНДР

Джеймс Маттис
13:08 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Министр обороны США Джеймс Маттис подтвердил намерение США урегулировать кризис вокруг Северной Кореи дипломатическим путем.

Министр обороны США Джеймс Маттис подтвердил намерение урегулирования кризиса вокруг Северной Кореи дипломатическим давлением, подкрепленный возможностью применить военный сценарий. Об этом он заявил во время встречи со своим коллегой из Южной Кореи, сообщило в пятницу информационное агентство Reuters.

"Дипломатия должна урезонить безрассудную риторику Кима и опасных провокаций (со стороны официального Пхеньяна – прим. ред.)", - подчеркнул Маттис, имея в виду лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Он добавил, что в ответ на угрозы со стороны КНДР следует сосредотачиваться на "дипломатии, подкрепленной возможностью применения военных вариантов". К его словам, это необходимо для того, чтобы "дипломаты понимали, что они говорят с позиции силы".

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Ранее администрация президента Трампа заявляла, что для решения северокорейского кризиса остаются "все варианты на столе", в том числе военные. США видят прямую угрозу своей национальной безопасности, поскольку речь идет о стремлении КНДР применить ядерное оружие, что может достичь территории Соединенных Штатов.

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Новости мира, Джеймс Маттис, Дипломатический путь, Министр обороны США, Северная Корея, Урегулирование кризиса.
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