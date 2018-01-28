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Площадь Немцова в Вашингтоне откроют в годовщину его смерти

Место убийства Бориса Немцова
12:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Церемония открытия площади имени Бориса Немцова перед посольством РФ в Вашингтоне пройдет в годовщину его гибели.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова. Об этом сообщает "Голос Америки".

Официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице пройдет в годовщину его гибели.

В РФ сторонники Навального вышли на акции протеста, есть задержанные

Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики этого преступления до сих пор не названы.

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Новости мира, Вашингтон, Годовщина гибели, Открытие, Открытие площади Бориса Немцова, Посольство РФ.
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