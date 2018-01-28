Площадь Немцова в Вашингтоне откроют в годовщину его смерти

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер подписала ранее принятый городским советом закон о присвоении площади перед посольством РФ имени Бориса Немцова. Об этом сообщает "Голос Америки".

Официальная церемония открытия площади имени российского оппозиционера в американской столице пройдет в годовщину его гибели.

Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. Заказчики этого преступления до сих пор не названы.