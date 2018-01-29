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Белый дом подтвердил готовящуюся публикацию доклада о санкциях США против РФ

Белый дом
23:53 Пн, 29 Январь 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости мира: В Белом доме подтвердили ожидаемую публикацию доклада о санкциях в отношении РФ, посоветовали обращаться в Минфин за деталями.

 Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в понедельник подтвердила ожидаемую публикацию доклада министерства финансов США о санкциях в отношении России.

"Мы ожидаем (публикацию - ред.) доклада сегодня, и я советую вам обращаться в министерство финансов за деталями, касающимися этого (дела - ред.)", - сказала она на брифинге.

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"Они (Минфин США - ред.) занимаются всем, что касается детальных вопросов (касающихся доклада - ред.)", - добавила С.Сандерс.

Ранее агентство "Блумберг" со ссылкой на Белый дом сообщило, что доклад министерства финансов США о санкциях в отношении России будет опубликован в понедельник.

Минфин должен оценить в докладе последствия различных ограничительных мер в отношении членов санкционного списка. Пока не ясно, будет ли список опубликован или будет сохранен в секрете, а также насколько объемным будет этот документ.

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Новости мира, Белый дом, Минфин США, Новости США, Россия, РФ, Санкции, Сара Сандерс, США.
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